Два жителя Волгоградской области осуждены за поджог администрации

09 октября 2023, 15:33

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Суд в Волгоградской области приговорил к четырем годам колонии местных жителей Виталия Чебукова и Илью Верясова, признав их виновными в поджоге здания сельской администрации после начала мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", попытка поджога деревянного здания администрации Куликовского сельского поселения произошла в ночь на 29 сентября 2022 года. По версии силовиков, два местных жителя пытались уничтожить ту часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района, был задержан.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Новониколаевский райсуд Волгоградской области приговорил Виталия Чебукова и Илью Верясова к четырем годам колонии общего режима, признав их виновными по части 2 статьи 213 ("хулиганство", предусматривает до семи лет лишения свободы), и части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ ("приготовление к умышленному уничтожению или повреждению имущества путем поджога", предусматривает до пяти лет лишения свободы), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По данным суда, в сентябре 2022 года Чебуков и Верясов, "будучи недовольными политическими действиями и решениями" властей России, подожгли самодельные зажигательные устройства и бросили их в сторону здания администрации Куликовского сельского поселения Новониколаевского района.

"В результате чего произошло возгорание южной стены и окна здания с последующим самостоятельным затуханием. Свои преступные действия фигуранты снимали на камеру мобильного телефона", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось областным УФСБ. "Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов произошел пожар. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. 3 октября военный суд приговорил к 12 годам колонии Михаила Филатова, признав его виновным в этом поджоге, который обвинение сочло терактом.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за которые может грозить до 15 лет заключения.

В июле Камышинский горсуд признал Павла Магаляса виновным в хулиганстве и умышленной порче имущества по делу о поджоге здания мэрии и приговорил его к 2,5 года колонии.

Ранее, 27 февраля, суд признал волгоградца Дениса Сердюка виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, но объяснил, что стремился выразить гражданскую позицию.

1 августа силовики задержали в Волгограде 82-летнюю председателя организации "Дети военного Сталинграда" Римму Второву после того, как она попыталась поджечь военкомат Красноармейского района.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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