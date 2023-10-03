Житель Урюпинска получил длительный срок по делу поджоге военкомата

03 октября 2023, 20:11

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Филатова к 12 годам колонии по делу о поджоге военкомата в Урюпинске, который обвинение сочло терактом.

Как писал "Кавказский узел", в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов в ночь на 26 сентября 2022 года произошел пожар. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. Обвинения Филатову были предъявлены по статье о теракте, 10 апреля его дело поступило в суд.

Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор Михаилу Филатову по делу о поджоге военкомата в Урюпинске. По версии следствия и суда, в сентябре 2022 Филатов решил совершить террористический акт, после чего нашел в сети инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств, приобрёл необходимые компоненты и изготовил 11 устройств типа коктейля Молотова. В ночное время 26 сентября 2022 подсудимый подъехал к зданию военкомата, облил вход в здание бензином и поочерёдно бросил в него бутылки с зажигательной смесью, предварительно воспламенив их. В результате произошло возгорание входной группы и помещений военкомата, в котором на тот момент находились два человека, которым удалось покинуть загоревшееся здание через запасной выход, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Михаил Филатов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного с уда, по делу Филатова состоялись 12 судебных заседаний, приговор был вынесен сегодня.

Дело Филатова рассматривалось по статье о теракте с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 205 УК РФ), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. Он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке". 27 февраля суд признал его виновным в "умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии. Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысяч 229 рублей 60 копеек.

Камышинский городской суд признал Павла Магаляса виновным в хулиганстве и умышленной порче имущества по делу о поджоге здания администрации Камышина и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии.

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