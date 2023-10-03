03 октября 2023, 20:11

Житель Урюпинска получил длительный срок по делу поджоге военкомата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Михаила Филатова к 12 годам колонии по делу о поджоге военкомата в Урюпинске, который обвинение сочло терактом.

Как писал "Кавказский узел", в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского районов в ночь на 26 сентября 2022 года произошел пожар. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален. Обвинения Филатову были предъявлены по статье о теракте, 10 апреля его дело поступило в суд.

Южный окружной военный суд вынес сегодня приговор Михаилу Филатову по делу о поджоге военкомата в Урюпинске. По версии следствия и суда, в сентябре 2022 Филатов решил совершить террористический акт, после чего нашел в сети инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств, приобрёл необходимые компоненты и изготовил 11 устройств типа коктейля Молотова. В ночное время 26 сентября 2022 подсудимый подъехал к зданию военкомата, облил вход в здание бензином и поочерёдно бросил в него бутылки с зажигательной смесью, предварительно воспламенив их. В результате произошло возгорание входной группы и помещений военкомата, в котором на тот момент находились два человека, которым удалось покинуть загоревшееся здание через запасной выход, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Михаил Филатов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного с уда, по делу Филатова состоялись 12 судебных заседаний, приговор был вынесен сегодня.

Дело Филатова рассматривалось по статье о теракте с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 205 УК РФ), которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. Он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке". 27 февраля суд признал его виновным в "умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии. Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысяч 229 рублей 60 копеек.

Камышинский городской суд признал Павла Магаляса виновным в хулиганстве и умышленной порче имущества по делу о поджоге здания администрации Камышина и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Игорь Паскарь признан политзаключенным", "Денис Сердюк этапирован в колонию в Волжском", "Пенсионерка задержана в Волгограде за попытку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 октября 2023, 20:46

03 октября 2023, 19:42

  • Политологи сочли странным задержание Магомеда Магомедова

    В бытность Магомеда Магомедова главой Минспорта у силовиков и других властных структур к нему не было претензий, справлялся он и с обязанностями главы Кизилюрта, считает дагестанский журналист Магомед Магомедов. Если у правоохранительных органов были финансовые претензии к Магомедову в связи с его прошлой работой, назначение мэром выглядит странно, указал политолог Альберт Эседов.

03 октября 2023, 18:43

03 октября 2023, 18:00

  • Памятник Ленину разрушен в Астрахани

    Представители КПРФ потребовали расследовать разрушение памятника Ленину у проходной Астраханского судопроизводственного объединения и привлечь виновных к ответственности. По их мнению, разрушение памятника  - целенаправленная акция с политическими мотивами.

03 октября 2023, 17:19

  • Четверо военных из Калмыкии убиты на Украине

    Абдул-Насир Магомедов, Владимир Балтыков, Фома Казанцев и Эдуард Дурнев погибли на Украине, сообщили власти четырех райнов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 военных из Калмыкии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи