Михаила Филатова судят по статье о теракте после поджога военкомата в Урюпинске

03 июля 2023, 18:34

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Жителя Урюпинска Михаила Филатова, задержанного после попытки поджога военкомата, судят по статье о теракте, его дело слушает Южный окружной военный суд, сообщил адвокат подсудимого.

Как писал "Кавказский узел", в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района в ночь на 26 сентября 2022 года произошел пожар. В тот же день администрация Урюпинска сообщила, что подозреваемый задержан, а ущерб от пожара минимален.

Дело жителя Урюпинска Волгоградской области Михаила Филатова, задержанного из-за поджога местного военкомата, рассматривается в Южном окружном военном суде. Он обвинен в совершении теракта, который повлек причинение значительного ущерба (часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы), сообщила сегодня "Медиазона"* со ссылкой на адвоката подсудимого Эдуарда Яппарова.

Дело против Филатова поступило в Южный окружной военный суд 10 апреля, состоялись уже пять заседаний суда, следующее заседание намечено на 10 июля, следует из карточки дела на сайте суда.

На странице 35-летнего Михаила Филатова в соцсети "ВКонтакте" последняя запись опубликована 26 сентября 2022 года. В ней он сообщил, что выражает "свой протест против мобилизации". Запись проиллюстрирована фотографией поджигаемой бутылки, из горлышка которой торчит пропитанная материя.

"Кавказский узел" также писал, что 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке". 27 февраля суд признал его виновным в "умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии. Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысячи 229 рублей 60 копеек.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт. Также обвинения в теракте в связи с поджогом военкомата предъявлены педагогу из Горячего Ключа Краснодарского края Борису Гончаренко , ставропольцу Михаилу Балабанову, краснодарцу Олегу Важдаеву.

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