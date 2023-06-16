Арест ставропольца Балабанова продлен на два месяца

16 июня 2023, 18:46

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Михаил Балабанов, обвиняемый в подготовке теракта в связи с попыткой поджога военкомата в Ставрополе, оставлен под стражей до 19 августа.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний местный житель Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 18 апреля стало известно, что срок ареста Балабанова продлен на два месяца. В мае правозащитники сообщили, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы.

Суд в Ставрополе до 19 августа продлил срок содержания под стражей Михаилу Балабанову, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Заседание прошло в закрытом режиме. Балабанов на нем не присутствовал, так как он всё ещё проходит психиатрическую экспертизу в краснодарской больнице, сообщил сегодня в своем Telegram-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

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