16 июня 2023, 18:46

Арест ставропольца Балабанова продлен на два месяца

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Михаил Балабанов, обвиняемый в подготовке теракта в связи с попыткой поджога военкомата в Ставрополе, оставлен под стражей до 19 августа.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний местный житель Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. 18 апреля стало известно, что срок ареста Балабанова продлен на два месяца. В мае правозащитники сообщили, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы.

Суд в Ставрополе до 19 августа продлил срок содержания под стражей Михаилу Балабанову, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Заседание прошло в закрытом режиме. Балабанов на нем не присутствовал, так как он всё ещё проходит психиатрическую экспертизу в краснодарской больнице, сообщил сегодня в своем Telegram-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

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Примечание:

"Адвокат обвиняемого в терроризме ставропольца сообщил о попытке взлома телефона", "Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах", "Адвокат разъяснил мотивы попытки Важдаева поджечь военкомат в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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