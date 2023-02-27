Волгоградец Сердюк осужден на четыре года колонии за поджог военкомата

27 февраля 2023, 15:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил волгоградца Дениса Сердюка к четырем годам колонии, признав его виновным в поджоге военкомата, и обязал возместить ущерб министерству обороны.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля прокурор попросил приговорить Дениса Сердюка к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с зачетом каждого дня пребывания в СИЗО за полтора дня срока. Также он попросил удовлетворить "в полном объеме" иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба. Сам Сердюк заявил, что ему нечего сказать суду. Его адвокат Алексей Богачев настаивал, чтобы с Сердюка сняли обвинение в хулиганстве. Оглашение приговора суд назначил на сегодня.

30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке".

Сегодня судья Советского райсуда Волгограда Наталья Саранча огласила приговор Денису Сердюку, признав его виновным по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" 1 и части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" 2 .

Судья назначила ему наказание по статье 213 – 3,5 года лишения свободы, а по статье 167 – три года лишения свободы. "Путем частичного сложения назначенное наказание окончательно назначить Сердюку Денису Васильевичу в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила приговор судья.

В срок наказания зачтен период пребывания Сердюка под стражей с 24 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу «из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима».

Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысячи 229 рублей 60 копеек. В счет возмещения вреда будет реализован ноутбук Сердюка, изъятый у него в качестве вещественного доказательства. Рыночная стоимость ноутбука оценена в 69 тысяч рублей. Остальные вещи Сердюка, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, судья постановила вернуть владельцу, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

В зале суда присутствовали сам подсудимый и его адвокат Алексей Богачев. Представитель обвинения на заседание не явился. Огласив приговор, судья поинтересовалась у осужденного, понятен ли ему смысл приговора. Сердюк ответил утвердительно, после чего судебное заседание закончилось.

На вопрос, будет ли приговор обжалован, адвокат Алексей Богачев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение об этом будет принято в течение двух недель после обсуждения этого вопроса с осужденным и его родственниками.

Сам Денис Сердюк не стал высказывать свое отношение к приговору. На состояние здоровья и условия содержания в СИЗО он также не пожаловался. Конвоир запретил корреспонденту "Кавказского узла" фотографировать Сердюка.

Приговор "оказался оптимальным", прокомментировал решение суда юрист Сергей Иващенко, не участвующий в деле Сердюка. "Если бы судья назначила Сердюку условный или меньший срок наказания, прокуратура могла бы не только сам приговор обжаловать, но и инициировала бы передачу дела на доследование. Возможна его переквалификация по более тяжкой статье, например, на терроризм или диверсию. Сейчас же, с учетом периода отсидки в СИЗО, у осужденного останется менее трех лет колонии. Если он или его родственники полностью выплатят сумму материального ущерба, то, возможно, Денис Сердюк выйдет на свободу по УДО", - сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, следствие оценило ущерб от поджога в миллион 22 тысячи рублей. 100 тысяч рублей из этой суммы Сердюк уже возместил.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.