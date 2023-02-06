Ущерб от поджога военкомата в Волгограде превысил миллион рублей

06 февраля 2023, 23:15

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Обвиняемый в поджоге военкомата в Волгограде Денис Сердюк подтвердил на судебном заседании, что делал покупки с целью устроить пожар в здании. По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2022 года стало известно, что Денис Сердюк был арестован на два месяца по делу о поджоге военкомата в Волгограде. Сердюк был обвинен в хулиганстве и уничтожении чужого имущества. Поджог произошел в ночь на 15 мая 2022 года. В подсобке военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам Волгограда случился пожар. Пожарные нашли на месте разбитую бутылку с куском ткани. В результате возгорания никто не пострадал. Обвиняемый в поджоге волгоградского военкомата Денис Сердюк на заседании суда признал вину.

Сегодня в Советском районном суде Волгограда состоялось очередное заседание суда по делу тридцатилетнего Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата Советского и Ворошиловского районов. В зале суда присутствовал со стороны обвинения помощник районного прокурора Константин Егоров, со стороны защиты – адвокат Алексей Богачев. Двое полицейских поместили в клетку для подсудимых Дениса Сердюка. Председательствовала судья Наталья Саранча. Корреспондент "Кавказского узла" присутствовал на заседании, но ему запретили проводить фотосъемку. Адвокат и подсудимый отказались дать интервью.

Судья напомнила участникам процесса, что ранее, 25 января, были оглашены показания потерпевших и свидетелей обвинения. Она продолжила судебное следствие. Оглашались материалы 3-го и 4-го томов уголовного дела. По просьбе судьи документы зачитывал помощник прокурора. Оглашались результаты различных судебных экспертиз – почерковедческой, физико-химической, пожарно-технической, комплексной. Все эти экспертизы проводились с 30 августа по 7 сентября 2022 года. Результаты большей части экспертиз оказались бесполезны для следствия. Так, на изъятой одежде и обуви подсудимого ничего компрометирующего его выявлено не было.

Далее оглашались результаты исследования изображений с камер видеонаблюдения магазинов, в которых 8 мая 2022 года Денис Сердюк закупал пластиковые бутылки и пятилитровую канистру, и с камеры автозаправки, в которой подсудимый купил пять литров бензина. "Это вы на изображении? Вы себя узнаете?" - спрашивала судья Сердюка при демонстрации каждого изображения. Он подтверждал, что это так. На уточняющие вопросы судьи о цели покупок Сердюк ответил, что делал их "с целью поджога военкомата". Также отвечая на вопрос судьи , он заявил, что давления в ходе следствия на него не оказывалось.

В материалах дела были представлены копии чеков, выданных при покупке указанных товаров. Далее оглашались результаты исследования изображений с камер видеонаблюдения, установленных на зданиях по маршруту следования Дениса Сердюка к военкомату (около 11 часов вечера 14 мая) и обратно (в первом часу ночи 15 мая). Денис Сердюк подтвердил, что на всех изображениях он узнает себя, и что целью его путешествия был поджог военкомата. В качестве вещественных доказательств преступления были приобщены к делу изъятые у Сердюка во время обыска мобильный телефон и ноутбук. Следствие заинтересовали некоторые сообщения, отправленные Денисом Сердюком через соцсети. Были также отслежены публикации в Интернет-изданиях о пожаре в районном военкомате, которые Сердюк обнаружил в поисковике. Большая часть информации, обнаруженной в гаджетах, не представляла интерес для следствия.

Исследовали сотрудники следственного комитета и банковские счета Сердюка. На них имелись незначительные суммы и отсутствовала информация о валютных переводах. Нет у подсудимого, согласно справкам профильных органов, и недвижимости. Он не владеет автомобилем и лодками. Содержится в 4-м томе дела и перечень вещественных доказательств: одежда и вещи Дениса, осколки бутылок, обрывки тканей, пробы почвы и углей с места пожара. Также в дело были подшиты справки профильных учреждений, сообщающие об отсутствии у Дениса Сердюка судимости, психических заболеваний, нареканий со стороны участкового полицейского Зотова и соседей. Характеристики ему даны удовлетворительные.

В материалах дела имелась и информация о точной сумме ущерба, нанесенного поджогом районному военкомату. Согласно локально-сметному расчету, сумма материального урона Министерству обороны РФ составила 1 миллион 22 тысяч 229 рублей, 60 копеек. Как оказалось, в октябре 2022 года часть ущерба была возмещена пострадавшей стороне. 100 тысяч рублей перевел адвокат Сердюка Алексей Богачев. На часть имущества подсудимого (ноутбук рыночной стоимостью 69 тысяч рублей) 16 октября 2022 года был наложен арест. Также в материалах 4-го тома есть информация о том, что Денис Сердюк служил в армии в частях ВДВ в Новороссийске в период с 2011 по 2012 года.

"В пятом томе содержится обвинительное заключение. Прошу сторону обвинения подготовиться к оглашению. 8 февраля сторона защиты предоставит свои доказательства", - сказала в конце заседания судья Наталья Саранча. Она напомнила подсудимому о его праве не давать показания против себя и разъяснила ему нюансы следующего судебного заседания.

Денис Сердюк во время заседания был немногословен. Но на вопросы отвечал громко и четко. Подсудимый имел понурый вид. Охотно общался с адвокатом. Жалоб на здоровье и претензий к условиям содержания в СИЗО на суде не выражал.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре в Волгоградской области прошла серия поджогов военкоматов. Утром 26 сентября 2022 года на улице Октябрьской в Урюпинске загорелся военкомат, подозреваемый был задержан. За три дня до этого события в Камышине был осуществлен поджог здания городской администрации. В обоих случаях применялись "коктейли Молотова". Подозреваемые в обоих поджогах арестованы. Двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых. На сайтах судов Волгоградской области информация о судебных процессах по этим делам на 22.55 6 февраля отсутствует.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, по 17 января в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Дагестане произошли как минимум восемь попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Поджог здания райадминистрации, который произошел 7 октября в Ростовской области, был квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте было предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября. В Ставропольском крае и Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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