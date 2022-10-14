Житель Волгоградской области арестован за поджог здания администрации

14 октября 2022, 18:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из двух подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района задержан.

Как сообщал «Кавказский узел», 26 сентября в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района вспыхнул пожар. 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации.

Попытка поджога старого деревянного здания администрации в хуторе Куликовском в Больничном переулке,1 произошла в ночь с 28 на 29 сентября, однако об инциденте стало известно только после ареста подозреваемого, сообщает 14 октября «Высота 102». У силовиков двое подозреваемых, но арестован только один, о втором информации не поступало.

«Двое местных жителей пытались забросать старое деревянное здание так называемыми коктейлями Молотова. Всего было четыре бутылки. Мужчины пытались уничтожить именно ту часть администрации, где хранились документы, связанные с воинским учетом», - приводит издание слова источника в силовых структурах.

Сильного пожара не случилось, погасить огонь помог сильный дождь. Зданию нанесли небольшой ущерб. Важные документы не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, информирует издание V1.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на аналогичный срок.

Комментариев задержанного и его представителей пока не поступало.

Напомним, что 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.