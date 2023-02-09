Волгоградец Сердюк пояснил суду мотивы поджога военкомата

09 февраля 2023, 04:07

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Обвиняемый в поджоге военкомата в Волгограде Денис Сердюк стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года, в его квартире прошел обыск. На заседании суда в январе Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил.

На заседании в Советском районном суде Волгограда Сердюк присутствовал лично, находясь в клетке для подсудимых, он был бледным и выглядел усталым, однако на вопросы во время процесса отвечал четко и громко. Изредка подсудимый совещался со своим адвокатом Алексеем Богачевым. Обвинение в процессе представлял помощник районного прокурора Михаил Косов, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Судья Наталья Саранча напомнила участникам процесса, что 6 февраля было закончено судебное следствие и оглашение материалов дела. Из материалов дела стало известно, что в результате пожара в военкомате пострадали списанные ранее холодильник, кровать и скамья, обуглился пол и оплавились стены в помещении. После инцидента помещению потребовалась очистка стен и полов коридора от копоти и замена проводки. Большая часть расходов, по мнению комиссии, приходится на общий ремонт цокольного этажа.

Судья предложила защите представить свои доказательства, напомнила подсудимому о его праве не свидетельствовать против себя и спросила Дениса, желает ли он давать показания. Денис Сердюк охотно согласился. «Я совершил импульсивный инфантильный поступок, о котором сожалею», - начал свою речь подсудимый.

Выступая перед судом, Сердюк подчеркнул, что совершил преступление не по политическим мотивам, а из-за личных неудач в жизни: размолвки в семье, финансовых трудностей и нереализованности «задуманного в жизни». Вместе с тем он заметил, что на поджог военкомата его побудили внутренние убеждения, а действия России на Украине он не одобряет.

После наводящего вопроса адвоката Сердюк подробно рассказал, как готовился к поджогу военкомата, купив 8 мая в магазине пятилитровую канистру, бинт и стеклянные бутылки с подсолнечным маслом и настойками, а на АЗС - бензин. На следующий день, 9 мая, Сердюк, по его словам, находился дома один и приготовил "коктейли Молотова", а потом "сходил в разведку": осмотрел подходы к военкомату и выбрал удобный маршрут. В ночь с 14 на 15 мая Сердюк, сложив в сумки бутылки с зажигательной смесью, отправился к военкомату. Спрятавшись в кустах и высокой траве, он два часа ожидал, когда сотрудники покинут здание, а автомобили уедут с парковки. Когда огни в окнах военкомата погасли, Денис «тайком пробрался со стороны оврага» к забору военкомата и перелез через него.

«Я, обойдя территорию [военкомата], посмотрел, чтобы никого не было. Прощупав окна [цокольного этажа военкомата], обнаружил, что одно из них не закрыто. Залил туда [через окно в помещение] бензин из пластиковых бутылок», - рассказал подсудимый, сделав продолжительную паузу при описании своих действий.

По словам Сердюка, он дважды бросал в помещение бутылки с "коктейлем Молотова", они разбивались, но не воспламенялись. Он поджег фитиль третьей бутылки, дождался, когда он разгорится, и бросил бутылку внутрь помещения. Она воспламенилась.

«Я повернулся спиной к окну, через пару секунд почувствовал волну взрыва. Мне он не причинил вреда. Я схватил сумку, перелез через забор и коротким путем побежал домой», - подытожил Денис Сердюк.

Отвечая на вопросы адвоката, он уточнил, что возгорание произошло в первом часу ночи, когда рядом не было ни людей, ни припаркованных машин, а жилых домов рядом с военкоматом нет. "Сделал это тайком, ночью, чтобы меня никто не заметил", - пояснил Сердюк на вопрос о публичности своих действий. Наличие умысла он признал только в части "повреждения имущества", не подтвердив, что стремился нарушить порядок. Также подсудимый заявил, что сожалеет о содеянном, а его родственники частично возместили ущерб.

Отвечая на вопросы прокурора, Сердюк подтвердил, что выразил своими действиями политическую позицию, которая сформировалась после просмотра в интернете кадров из зоны боевых действий на Украине. Отвечая на вопросы судьи, Сердюк сообщил, что в интернете нашел и рецепт "коктейля Молотова", изготавливал горючую смесь дома, «в полном одиночестве» и без чьего бы то ни было контроля. Способ выражения своей позиции Сердюк, по его словам, выбрал из соображений "эффективности", при этом нанести серьезный ущерб зданию или вред людям он не хотел.

Денис Сердюк сообщил, что служил в армии в Майкопе в 2011-2012 годах, в боевых действиях не участвовал, на службу призывался из того военкомата, который поджег. 7 февраля ему исполнился 31 год. В ходе частичной мобилизации ни Сердюк, ни его друзья и родственники повесток не получали. В политических партиях не состоял, хотя однажды участвовал в оппозиционном митинге в Краснодаре; о серии поджогов в военкоматах в России впервые узнал в марте 2022 года из сообщений СМИ, сам на поджог военкомата отправлялся трезвым.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, по 17 января в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Дагестане произошли как минимум восемь попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Поджог здания райадминистрации 7 октября в Ростовской области был квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте было предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября. В Ставропольском крае и Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов.

"Расскажите о подоплеке ваших действий. Вам вменяется политическая ненависть. К кому вы ее испытываете?" – спросила судья. "Ни к кому не испытываю. Хотел остановить боевые действия, то, что происходило, не давало мне спать. (...) Я не хотел, чтобы люди гибли с обеих сторон", - заявил подсудимый.

Обвинитель Михаил Косов обратил внимания на противоречия в показаниях Сердюка в суде и во время допросов. Он предложил рассмотреть протоколы допросов, сделанных во время предварительного следствия в конце мая и в октябре 2022 года, судья согласилась.

Из оглашенных материалов стало известно, что Сердюк рос в неполной семье, в Волгоград семья переехала, когда он учился во втором классе. Окончив девять классов, Сердюк поступил в строительный техникум, затем отслужил в армии и работал в разных городах, несколько раз меняя сферу работы: был официантом, менеджером, сотрудником строительной фирмы, а перед арестом работал "вахтовым методом" в Салехарде. Мать Дениса до его ареста жила в Москве, а теперь живет в Салехарде с братом, гражданская жена Дениса живет с малолетним сыном в Энгельсе. Мать, по словам Дениса, имеет инвалидность и нуждается в помощи, до ареста он ухаживал за матерью сам.

Из материалов дела также стало известно, что в конце мая Сердюк написал явку с повинной и выразил готовность сотрудничать со следствием, признал вину «в полном объеме» и выразил раскаяние. Судья спросила, оговаривал ли он себя, Сердюк ответил, что дал показания добровольно.

На следующем заседании 13 февраля суд планирует перейти к прениям. От комментариев для "Кавказского узла" Денис Сердюк и его адвокат по итогам заседания воздержались.

Статьи обвинения, предъявленные Сердюку, предусматривают наказание в виде денежного штрафа и лишения свободы на срок до 7 лет, однако у Дениса есть шанс на условное наказание, считает юрист Сергей Иващенко, не участвующий в деле.

«Судя по тому, что он оформил явку с повинной, пошел на сотрудничество со следствием, признал свою вину и раскаивается, учитывая, что он характеризуется с положительной стороны, думаю, есть шанс на условное наказание. Хотя ущерб министерству обороны ему придется возместить в полном объеме», - сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

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