Защита Сердюка потребовала исключить статью о хулиганстве из дела о поджоге военкомата

23 февраля 2023, 02:47

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Представитель обвинения запросил для волгоградца Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата, 4 года и 5 месяцев лишения свободы. Адвокат настаивает, что с Сердюка нужно снять обвинение по статье о хулиганстве, так как его действия не были публичными.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке".

По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил.

В Советском райсуде Волгограда 22 февраля было завершено судебное следствие по делу Дениса Сердюка. Перед началом прений адвокат обвиняемого Алексей Богачев вручил судье недавно полученную им из Салехарда выписку из амбулаторной карты матери подсудимого Татьяны Сердюк: согласно этой справке, мать Дениса страдает рядом хронических заболеваний, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Судья Наталья Саранча приобщила эту справку к делу; при этом сам Сердюк, отвечая на вопросы судьи, заявил, что инвалидности его мать не имеет, хотя на предыдущем заседании утверждал обратное. Татьяна Сердюк - пенсионерка, живет в Салехарде со старшим братом, обвиняемый периодически оказывал ей финансовую и бытовую помощь.

После того, как судья объявила о начале прений, помощник районного прокурора Михаил Косов озвучил позицию обвинения: вина подсудимого в преступлениях средней тяжести, которую он сам не отрицает, была доказана во время следствия, однако у Сердюка есть ряд смягчающих обстоятельств. Среди них представитель прокуратуры назвал явку с повинной и активное сотрудничество со следствием, признание вины, отсутствие судимости, наличие малолетнего ребенка, помощь пожилой матери и частичное возмещение ущерба. «Отягчающих вину обстоятельств в деле Сердюка нет», - отметил сотрудник прокуратуры. Косов предложил суду приговорить обвиняемого к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с зачетом каждого дня пребывания под стражей в СИЗО за полтора дня срока. Также он попросил удовлетворить «в полном объеме» иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба.

Судья предоставила обвиняемому слово для «самозащиты», но Денис Сердюк, находившийся в клетке для подсудимых, заявил, что ему нечего сказать. Адвокат Богачев в своем выступлении настаивал, чтобы с Сердюка сняли обвинение в хулиганстве. По словам адвоката, в деяниях его подзащитного «нет признаков этого преступления»: Сердюк совершил правонарушение ночью, «втайне от всех», вдали от жилых домов и «не находясь в общественном месте». «То есть, его деяния явно не имели публичности, не обладали признаком «хулиганства», - отметил Бочаров, сославшись на Постановление пленума Верховного суда, раскрывающее признаки хулиганских действий.

По словам защитника, «действия Сердюка не затронули общественный порядок», поэтому квалификация по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК России) не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Бутылки с горючей смесью, которые, по версии обвинения, использовались в качестве оружия, нельзя считать орудием хулиганства «согласно пункту 2 и 3 Отраслевого постановления пленума о хулиганстве», поскольку Сердюк не использовал их для причинения вреда или угрозы людям. «Он преследовал цель только повреждение чужого имущества», - настаивал Алексей Богачев. Адвокат добавил, что Сердюк признает исковые требования потерпевшей стороны в полном объеме, и озвучил просьбу подзащитного - вернуть ему из камеры вещественных доказательств изъятый ноутбук.

После выступления адвоката судья предоставила последнее слово подсудимому. Сердюк высказался кратко, делая паузы в каждом предложении. «Ваша честь, я совершил ошибку по глупости. Наивный детский поступок, о котором я жалею. Под впечатлением и также под (влиянием), несостоятельной личной жизни», - сказал он.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который должен быть оглашен в 11.30 мск 27 февраля. Денис Сердюк, выходя из зала заседаний, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что условия содержания в СИЗО «нормальные» и жалоб на здоровье у него нет.

Наличие у подсудимого нескольких смягчающих обстоятельств может существенно повлиять на назначение ему наказания, отметил юрист Сергей Иващенко, не имеющий отношения к делу Сердюка. Требование закона к назначению наказания в этом случае, описано в части 1 статьи 62 УК России, отметил он. «При наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания», - процитировал юрист положение Уголовного кодекса.

«Смягчающих обстоятельств у Сердюка достаточно. Я также соглашусь с позицией адвоката, который предложил суду вменить его подзащитному только статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества и не наказывать за хулиганство. Полагаю, что суд, учитывая смягчающие вину обстоятельства, приговорит Дениса Сердюка к условному сроку наказания», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, в такой ситуации достаточным наказанием будет срок до трех лет.

Взыскивать с осужденного сумму ущерба по иску потерпевшей стороны должны судебные приставы, отметил юрист. «Есть разные возможности для погашения ущерба: либо выплачивает сразу всю оставшуюся сумму, либо выплачивает частями из заработной платы – не важно, где он ее будет получать на свободе, отбывая условный срок, или же в местах лишения свободы. Часть ущерба могут взыскать имуществом осужденного», - заключил Иващенко.

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