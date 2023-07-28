Павел Магаляс осужден по делу о поджоге здания мэрии Камышина

28 июля 2023, 15:48

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Камышинский городской суд признал Павла Магаляса виновным в хулиганстве и умышленной порче имущества по делу о поджоге здания администрации Камышина и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина был брошен зажигательный предмет, возгорание было потушено до приезда пожарных. Мэрия оценила ущерб как незначительный. 25 сентября 2022 года стало известно, что по подозрению в поджоге задержан программист Павел Магаляс, он был обвинен в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога и хулиганстве. Магаляс признал вину, возместил ущерб, который оценен в восемь тысяч рублей, и пояснил, что пошел на поджог из-за мобилизации и опасений за судьбу многих россиян.

Камышинский городской суд признал Павла Магаляса виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганстве (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 167 УК РФ и часть 2 статьи 213 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале. "Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован", - указано в сообщении.

Супруги Магаляс воспитывают двух несовершеннолетних детей, имеют родителей-пенсионеров. Павел работает программистом в московской организации "на удаленке", рассказал ранее адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке". 27 февраля суд признал его виновным в "умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии. Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысячи 229 рублей 60 копеек.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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