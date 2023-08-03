Пенсионерка задержана в Волгограда за попытку поджога военкомата

03 августа 2023, 08:41

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Силовики задержали в Волгограде 82-летнюю председательницу организации "Дети военного Сталинграда" Римму Второву после того, как она попыталась поджечь военкомат Красноармейского района.

По версии источника, вечером 1 августа 82-летняя пенсионерка, председательница организации "Дети военного Сталинграда" Римма Второва пришла к военкомату Красноармейского района с "коктейлем Молотова" и двумя мобильными телефонами, и попыталась поджечь здание.

Пенсионерка не успела поджечь военкомат, так как была задержана, передали 2 августа "Кавказ. Реалии"*.

Второва дала признательные показания, на нее заведено уголовное дело по статье о покушении на уничтожение имущества, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Римма Второва родилась в Сталинграде и пережила там Великую Отечественную войну, отметило "СоцИнформБюро".

На 08.00 мск на сайтах МВД по Волгоградской области, следственного управления СКР по региону и областной прокуратуры нет сообщения относительно сведений о попытке Второвой поджечь военкомат.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 15 мая 2022 года в Волгограде был арестован после поджога военкомата 30-летний Денис Сердюк, в его квартире прошел обыск. На заседании суда в январе Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил.

Ранее случаи поджогов военкоматов происходили и в других регионах юга России, а также в республиках Северного Кавказа. Так, 1 августа женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата Ставрополя и была задержана полицией.

14 октября 2022 года ФСБ рапортовала о срыве поджога военкомата в Дагестане. Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, заявили в спецслужбе.

Напомним, 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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