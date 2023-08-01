Женщина задержана за попытку поджога военкомата в Ставрополе

01 августа 2023, 22:03

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Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата Ставрополя и была задержана полицией, сообщил губернатор Ставрополья. Этот случай стал как минимум 16-м в России за последние три дня.

Попытка поджога военкомата произошла в Ставрополе, сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов дежурили у здания, охрана сработала оперативно. Пострадавших и разрушений нет. "Женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Человек испортил себе жизнь и всей своей семье", - отметил он.

К сообщению приложено видеозапись, в которой Владимиров сообщил, что в мае задержанная оформила по требованию телефонных мошенников кредит и отдала им деньги. "Вчера ей позвонили <...> и сказали, что вернем деньги, иди брось бутылку. Купила зажигательную смесь, купила бензин, подошла (к военкомата). Но у нас все военкоматы в Ставропольском крае охраняются круглосуточно. Враг не пройдет. Все на контроле", - сказал он.

С 30 июля по 1 августа в России, помимо Ставрополя,зафиксировано как минимум 15 попыток поджога военкоматов, известно про три случая в Казани, два - в Подмосковье, два - в Челябинской области, по одному - в Воронежской области, Крыму, Санкт-Петербурге, Архангельской области, Забайкалье, Калуге, Омске, Бурятии, сообщило сегодня издание "Новости Известия".

Почти во всех случаях задержанные за поджоги граждане, в том числе и несовершеннолетние школьницы, и 80-летние пенсионеры, говорили одно: к действиям их подтолкнули "полковники ФСБ" и "сотрудники Центробанка", с которыми они разговаривали по телефону, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан уроженец Казани 20-летний Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В мае правозащитники сообщили, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы. 16 июня стало известно, что арест Балабанова продлен до 19 августа. Михаил Балабанов готовил поджог военкомата в Невинномысске по заданию куратора, который вышел с ним на связь после звонка на украинский номер телефона, сообщил проект "Вот так" со ссылкой на материалы дела. По версии издания, в качестве куратора выступал представитель российских спецслужб с целью сфабриковать дело по террористической статье. Уроженец Казани Михаил Балабанов на первых допросах признал вину по делу о подготовке поджога военкомата в Ставропольском крае, рассказал его адвокат Вячеслав Савин.

Вола поджогов военкоматов была зафиксирована в России после объявления частичной мобилизации. 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Власти России ужесточили наказание для уклонистов от службы. Так, 31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до трех тысяч рублей. Также увеличены штрафы за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, за уклонение от медицинского обследования, за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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