06:08, 20 января 2026

Дагестанцы пожаловались на завод с токсичными отходами в водоохранной зоне

Кадр завода в дагестанском селе Гулли. Фото: Мурад Магомедов Известия / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сельчане в дагестанском селе Гулли утверждают, что из-за предприятия вода в реках стала грязной, а на деревьях появился белый налет. В администрации района подтвердили, что законно выдали разрешение на строительства завода.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль информацию о построенном около реки Артузен в Дагестане предприятии, которое загрязняет воздух и воду.

В селе Гулли Кайтагского района Дагестана, по словам местных жителей, разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Массово гибнет рыба, на деревьях белый налет, вода в реках и родниках стала грязной. Репортаж о ситуации с заводом опубликовал в своем Telegram-канале, насчитывающем более тысячи подписчиков, журналист "Известий" Мурад Магомедов. Публикация набрала более 400 просмотров.

Жители пяти сел, это в общей сложности более 10 тысяч человек, недовольны появлением заводом рядом с их домами. За периметром предприятия уже лежат токсичные отходы производства, и никто не реагирует, словно это нормально. 

Кадр завода в дагестанском селе Гулли. Фото: Мурад Магомедов Известия / Telegram-канал

Первое, что заметили люди, - массовая гибель рыбы в реке. Местные жители связывают это со сбросами с предприятия. Люди жалуются и на качество воздуха. "Завод постоянно пылит. Вот, обратите внимание, боярышник покрыт толстым слоем извести", – показали жители.

Предприятие пока не запущено, но каждый день тут идут пусконаладочные работы. "Территория завода проходит выше, они свои отходы выбрасывают вот сюда именно, за пределы их участка", - пожаловался местный житель Шарип Зайпулаев.

Главная угроза - отравление питьевой воды. Несколько сел берут ее из родника, который находится рядом с рекой. Люди рассказали, что однажды воду в этой реке окрасили в белый цвет, дети стали гораздо чаще болеть.

"Если раньше у нас в год один, два, три случая была пневмония у детей, после этого завода 32 случая пневмонии у детей", – объяснила жительница села Гулли Хумар Джалилова.

Также, во время буровзрывных работ на заводе в селе почувствовали сильные колебания. В 15 домах появились трещины. Люди переживают, что следующие толчки могут и вовсе разрушить их дома. Надзорные органы уже провели не одну проверку и даже выявили нарушения.

"Они, нарушив разрезы этим законным требованием, перевели данный лесной фонд под промышленные земли",  – заявил житель села Марат Керимов.

В администрации района подтвердили, что законно выдали разрешение на строительства завода. "У них все документы на строительство соответствуют проекту и все", – утверждает заместитель главы администрации Кайтагского района Магомед Гереев.

Местные жители сказали, что не понимают этого. "Если он документально стоит, если работает, у них все документации есть, почему они нас не встречают с открытыми дверями? Вот наглядный пример, видите, замок висит на воротах. Никого нет, все спрятались, хотя техника стоит", - добавил житель Кайтагского района Магомед Керимов.

По утверждению автора сюжета, муниципалитет выдал разрешение незаконно, об этом  сообщили в межрегиональной природоохранной прокуратуре. Она провела свою проверку и обнаружила ворох нарушений. В частности, предприятие расположено в водоохранной зоне реки Артузен. Выявлено, что отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов.

Региональные власти пытаются найти компромисс: чтобы и завод работал, и люди не жаловались. Как бы ни старались, так не получится, - приводятся слова юриста в сюжете. "Строительство, по сути, химического завода невозможно вблизи реки, - это раз. Во-вторых, без общественных обсуждений с населением. И, кроме того, естественно, на землях лесного фонда", - объяснил юрист Муслим Джамалутдинов.

Местные жители заявили, что не намерены сдаваться. По их словам, это уже не спор, а борьба за право комфортно жить на своей земле. Они намерены добиваться закрытия завода через суд.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле прошлого года жители села Гулли в Кайтагском районе жаловались на работу завода по производству негашеной извести. По их словам, отходы производства попадают в реку Артузен и загрязняют источник питьевой воды, которая снабжает не только Гулли, но и соседние села.

Автор: "Кавказский узел"

