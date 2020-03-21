Медицинский работник в маске. Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

21 марта 2020, 11:33

Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии

Число зараженных коронавирусом жителей Грузии достигло 47. Чтобы предотвратить распространение инфекции, Силы обороны страны переведены на казарменное положение.

Как сообщал "Кавказский узел", к вечеру 20 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 44 человек. В карантин были помещены 1925 человека, в стационаре находятся 271, один пациент выздоровел.

К сегодняшнему дню число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 47. В карантине находится 1966 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 259 пациента, говорится на правительственном сайте о коронавирусе.

Силы обороны Грузии с сегодняшнего дня в связи с угрозой распространения коронавируса в стране переходят на казарменный режим, передал корреспондент "Кавказского узла" заявление министерства обороны. Во время казарменного положения военным запрещается покидать территории военных баз.

Еще с 12 марта часть сотрудников ведомства перешла на дистанционный режим работы. Кроме того, в течение двух недель на работу запрещено приходить тем сотрудникам Минобороны, которые (или члены их семей) вернулись в Грузию из зарубежной поездки, общались с иностранцами, общались с людьми, находившимися в самоизоляции или карантине. Ведомство также запретило приходить на работу сотрудникам с респираторными или хроническими заболеваниями, беременным. В заявлении Минобороны указано, что на всех военных базах и зданиях ведомства регулярно проводят дезинфекцию.

На фоне распространения коронавируса национальная валюта Грузии установила новый антирекорд, экономисты прогнозируют дальнейшее ее падение. Премьер-министр страны поручил министру сельского хозяйства сдержать рост цен на главные продукты питания. Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются. Совет безопасности Грузии закрыл все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, банков и почтовых отделений, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии отменили массовые мероприятия из-за коронавируса", "Минздрав Армении отчитался о состоянии зараженного коронавирусом".

Автор: Галина Готуа, Инна Кукуджанова; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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