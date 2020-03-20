20 марта 2020, 21:56

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 44

Анализы пациента, госпитализированного в Батуми, подтвердили его заражение коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в первой половине дня было выявлено три новых случая заражения коронавирусом в Грузии, число инфицированных в стране выросло до 43 человек. В карантин помещено 1925 человека, в стационаре находятся 271, один пациент выздоровел. Парламент перешел на дистанционный режим общения с представителями прессы.

На фоне распространения коронавируса национальная валюта Грузии установила новый антирекорд, экономисты прогнозируют дальнейшее падение. Премьер-министр страны поручил министру сельского хозяйства сдержать рост цен на семь самых главных продуктов питания. Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются. Совет безопасности Грузии закрыл все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, банков и почтовых отделений. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К сегодняшнему вечеру в Грузии выявлено 44 случая заражения коронавирусом, говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Опасный вирус был подтвержден у пациента в Батуми, информировал со ссылкой на главу Минздрава Аджарии Заала Микеладзе  "Спутник-Грузия". По его словам, накануне вечером в стационар поступил больной с характерными для коронавируса симптомами, сегодня анализ подтвердил подозрения врачей. "В Батуми проходят лечение уже два человека", - сказал Микеладзе. По словам министра, пациент заразился за границей, его контакты выявлены.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ухудшилось состояние здоровья одного из зараженных коронавирусом в Грузии", "Врачи опровергли заражение дагестанского паломника коронавирусом", "95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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