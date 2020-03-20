Три новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Грузии

20 марта 2020, 13:46

Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 43, один из заболевших выздоровел. Парламент перешел на дистанционный режим общения с представителями прессы.

Как сообщал "Кавказский узел", число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии к 19 марта составляло 40 человек. У троих из них есть риск осложнений, считают врачи. На фоне распространения коронавируса национальная валюта Грузии установила новый антирекорд, экономисты прогнозируют дальнейшее падение. Премьер-министр страны поручил министру сельского хозяйства сдержать рост цен на семь самых главных продуктов питания. Туристический бизнес терпит убытки, работников увольняют, отели массово закрываются. Совет безопасности Грузии закрыл все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций, банков и почтовых отделений.

О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В первой половине дня 20 марта в Грузии зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом, сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями. В режиме карантина находится 1925 человек, в стационаре размещены 271, один пациент выздоровел, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение наццентра.

За сутки с 19 по 20 марта сотрудники полиции отправили в карантин еще 14 человек, нарушивших правила самоизоляции, сообщает МВД Грузии. Правонарушителями оказались жители Тбилиси, Имерети, Самегрело, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Аджарии - все в принудительном порядке доставлены в карантинные зоны, информирует сегодня "Спутник-Грузия".

Ранее власти Грузии подключили патрульную полицию к контролю за людьми, находящимися в самоизоляции из-за подозрения на коронавирус.

В связи с большим потоком жителей Грузии в больницы в Республиканской больнице Тбилиси организован чрезвычайный прием граждан. "Прошу всех граждан, у которых есть необходимость обратиться к врачу, пойти в Республиканскую больницу, откуда пациентов переадресуют, исходя из нужд, будь то изоляция, карантинная зона, инфекционная больница или семейный врач", — цитируют сегодня министра здравоохранения Грузии Екатерину Тикарадзе "Новости-Грузия".

Представителей СМИ не пропустят в парламент

Парламент Грузии переходит на дистанционный режим общения с представителями масс-медиа, заявил советник председателя парламента по вопросам СМИ Миша Пеикришвили. По его словам, вход в здание парламента для представителей СМИ закрыт с утра 20 марта.

"Заседания комитетов и пленарные заседания традиционно будут транслироваться на официальном сайте парламента, странице Facebook и Второму каналу "Общественного вещателя". Съемку дополнительных кадров обеспечит пресс-служба парламента и предоставит СМИ", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Пеикрешвили, озвученные в эфире "Общественного вещателя".

Депутатам и сотрудникам аппарата парламента Грузии на входе в здание будут измерять температуру. "Лица, у которых будет зафиксирована температура выше 37 градусов, не будут допущены в здание, им будет рекомендовано обратиться к врачу", - информирует ИА "Интерпрессньюс".

Прекращено авиасообщение Грузии и Турции

Авиасообщение между Грузией и Турцией приостанавливается с сегодняшнего дня. По информации МИД Грузии, отмена полетов планировалась с 14 марта, однако в результате двустороннего решения этот срок был продлен до 20 марта.

Ограничения между странами действуют уже в течение нескольких дней на сухопутной границе, в частности, Грузия и Турция договорились ограничить все перемещение через таможенный пункт Сарпи, кроме грузовых.

"С учетом интенсивных связей между народами и деловых связей, стороны договорились, что пункты пропуска Вале и Карцахи будут продолжать работать для передвижения физических лиц", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление ведомства.

15 марта правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса. 28 января власти Грузии временно отменили прямые авиарейсы из Китая, а 23 февраля по решению правительства были приостановлены перелеты пассажиров из Ирана в Грузию и обратно. С 14 марта Грузия на 10 дней закрыла границы с Арменией и Азербайджаном. С этого же дня страна ввела ограничения на пересечение границы с Турцией.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".