Использование лекарства от коронавируса вызвало сдержанный оптимизм врачей в Грузии

22 марта 2020, 12:57

Ни одного из больных коронавирусом в Грузии не пришлось подключать к аппаратам искусственного дыхания после применения противомалярийного препарата во время лечения, рассказали грузинские врачи. Американские специалисты предостерегли врачей от поспешных выводов об эффективности лекарства.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии к 22 марта зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом. В режиме карантина находятся 2956 человек, в стационарах размещен 291 пациент, три человека выздоровели.

21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 28 февраля врачи в Грузии применяют противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) для лечения больных коронавирусом, рассказал 21 марта корреспонденту "Кавказского узла" замруководителя Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, упоминание об этом препарате содержалось в рекомендациях, присланных китайскими врачами. "Мы пользовались и этими руководствами, и руководством врачей из других стран, и ВОЗ. В результате комплексных мер мы смогли добиться результатов в лечении", - сказал Имнадзе.

Он пояснил, что в результате медикаментозного лечения "ни в одном случае" не пришлось подключать больных к аппаратам искусственного дыхания, добавив, что в клиниках страны установлено более 1900 таких аппаратов. Однако жителям Грузии по-прежнему следует придерживаться режима самоизоляции, считает Паата Имнадзе. "Нужно свести к минимуму передвижения по городу. Пока что мы можем отследить каждый новый зафиксированный случай, выявить контакты. Но эта ситуация должна продержаться как можно дольше, чтобы заражение не приняло неконтролируемый характер", - сказал он.

Оптимизм по поводу возможной эффективности планквенила выразила корреспонденту "Кавказского узла" и врач инфекционной больницы Тбилиси Майя Залдастанишвили. "Лечение препаратом идет успешно. Мы применяем сопутствующие препараты в случае сопутствующих заболеваний, например, бактериальных. Так что результаты очень обнадеживающие", - сказала Майя Залдастанишвили.

Плаквенил воздействует не на вирус, а на ткани пациента, подавляя воспаление и разрушение легких и дыхательных путей, пояснила врач. "Как и при всех заболеваниях, вызванных вирусами, происходит симптоматическое лечение: главное - снять симптомы, которые как раз и угрожают жизни, и перевести вирус в пассивную стадию, чтобы он прекратил негативно воздействовать на организм", - сказала Майя Залдастанишвили.

Главврач инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе также поделился оптимизмом в связи с применением препарата. "19 марта были опубликованы рекомендации Франции, в которых «Плаквенил» назван одним из лечебных средств. [Президент США] Дональд Трамп заявил, что как президент принимает решение, чтобы использование этого препарата стало легитимным. Из-за этого на работе у нас был небольшой праздник, поскольку то, о чем сказал Трамп, мы уже делаем", - привело слова Церцвадзе издание "Алиа".

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на применении плаквенила для лечения коронавируса, сообщило 21 марта ТАСС. По словам Трампа, у него "хорошее предчувствие" по поводу этого лекарства. "Ничего больше. Просто предчувствие", - уточнил на брифинге президент США.

При этом директор американского института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи на том же брифинге пояснил, что применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса "не проводилось в рамках контролируемого клинического испытания, поэтому нельзя сделать окончательное заявление по этому поводу".

Скептически высказался и глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США Стивен Хан, подчеркнув, что "не хочет внушать ложную надежду". По его словам, вакцина от коронавируса "находится на первом этапе клинических испытаний и будет готова не раньше, чем через 12 месяцев", сообщило агентство.

Напомним, жители Тбилиси 18 марта провели флешмоб в поддержку врачей, а грузинские врачи, в свою очередь, заявили о серьезной поддержке со стороны населения.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".