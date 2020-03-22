Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 54

22 марта 2020, 12:18

Анализы подтвердили заражение коронавирусом еще у пяти жителей Грузии, один из которых - ребенок.

Как писал "Кавказский узел", общее число случаев заражённых коронавирусом в Грузии по данным на 21 марта составило 49. В режиме карантина находятся 1966 человек, в стационаре размещены 259 человек.

Парламент Грузии вечером 21 марта утвердил декрет президента о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом до 21 апреля. Традиционные религиозные обряды вошли в противоречие с мерами безопасности, применяемыми в Грузии против распространения инфекции. В частности, Синод решил продолжить использовать одну ложку для причащения прихожан.

В Грузии выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, сообщил сегодня Национальный центр по контролю над заболеваниями. Всего в режиме карантина находится 2956 человек, в госпитализирован 291, три человека выздоровели, говорится в сообщении на сайте центра, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Двое из пяти новых пациентов находятся в инфекционной больнице, остальные госпитализированы в другие клиники, приводит сообщение медицинского директора Тбилисской центральной инфекционной больницы Марины Эзугбая Interpressnews. По словам директора клиники, из числа вновь выявленных зараженных двое приехали из-за границы и находились в карантине, остальные заразились при контакте с пациентами инфекционной больницы.

Один из зараженных - ребенок, контактировавший с зараженным коронавирусом его состояние не тяжелое, заявила Эзугбая. Всего в больнице находится пять детей, отметила она.

Напомним, жители Тбилиси провели флешмоб в поддержку врачей "Аплодисменты благодарности", а врачи, в свою очередь, заявили о серьезной поддержке со стороны населения.