22 марта 2020, 12:18

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 54

Анализы подтвердили заражение коронавирусом еще у пяти жителей Грузии, один из которых - ребенок.

Как писал "Кавказский узел", общее число случаев заражённых коронавирусом в Грузии по данным на 21 марта составило 49. В режиме карантина находятся 1966 человек, в стационаре размещены 259 человек. 

Парламент Грузии вечером 21 марта утвердил декрет президента о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом до 21 апреля. Традиционные религиозные обряды вошли в противоречие с мерами безопасности, применяемыми в Грузии против распространения инфекции. В частности, Синод решил продолжить использовать одну ложку для причащения прихожан.

В Грузии выявлено 54 случая заболевания коронавирусом, сообщил сегодня Национальный центр по контролю над заболеваниями. Всего в режиме карантина находится 2956 человек, в госпитализирован 291, три человека выздоровели, говорится в сообщении на сайте центра, которое перевел  корреспондент "Кавказского узла".

Двое из пяти новых пациентов находятся в инфекционной больнице, остальные госпитализированы в другие клиники, приводит сообщение медицинского директора Тбилисской центральной инфекционной больницы Марины Эзугбая Interpressnews. По словам директора клиники, из числа вновь выявленных зараженных двое приехали из-за границы и находились в карантине, остальные заразились при контакте с пациентами инфекционной больницы.

Один из зараженных - ребенок, контактировавший с зараженным коронавирусом его состояние не тяжелое, заявила Эзугбая. Всего в больнице находится пять детей, отметила она.

Напомним, жители Тбилиси провели флешмоб в поддержку врачей "Аплодисменты благодарности", а врачи, в свою очередь, заявили о серьезной поддержке со стороны населения.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ухудшилось состояние здоровья одного из зараженных коронавирусом в Грузии", "Врачи опровергли заражение дагестанского паломника коронавирусом", "95 жителей Грузии попросили об эвакуации из Италии из-за вспышки коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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