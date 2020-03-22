Введение ЧП в Грузии поставило церковь в затруднительное положение

22 марта 2020, 06:54

Традиционные религиозные обряды вошли в противоречие с мерами безопасности, применяемыми в Грузии против распространения коронавируса. В частности, Синод решил продолжить использовать одну ложку для причащения прихожан.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта президент Грузии издала указ о введении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом. Документ передан на утверждение в парламент.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии по данным на 21 марта составило 49. В режиме карантина находятся 1966 человек, в стационаре размещены 259 человек.

Парламент Грузии вечером 21 марта утвердил декрет президента о введении чрезвычайного положения в связи с коронавирусом до 21 апреля.

Чрезвычайное положение не ограничивает граждан в передвижении, не предусматривает введение комендантского часа и всеобщего карантина, однако вводится ряд ограничений. В частности, власти запретили собираться в закрытом помещении более чем десяти людям. Другие ограничения, предусмотренные чрезвычайным положением, были задействованы ранее. Это, в частности, приостановка учебного процесса; перевод большей части госслужащих на удаленную работу, что также рекомендовано частному сектору; поэтапное прекращение воздушного и сухопутного сообщения, запрет на въезд в страну иностранцам; введение процедуры карантина и ужесточение контроля самоизоляции; закрытие горнолыжных курортов; прекращение проведения массовых мероприятий; закрытые всех торговых объектов кроме стратегически важных - продуктовых магазинов, аптек и банков.

Чрезвычайное положение предусматривает также административное и уголовное наказание за некоторые нарушения. В частности, за нарушение норм самоизоляции или карантина нарушитель будет переведен под принудительный карантин, в отношении его будут применены санкции. Также правительство получает право в случае необходимости ограничивать права собственности физических и юридических лиц и использовать их по установленным правилам. Правительство также имеет право ограничивать или контролировать частные организации или бизнес-субъекты.

Кроме того, власти в случае необходимости могут регулировать стоимость медикаментов, медицинского обслуживания и предметов первой необходимости, а также провести всеобщую мобилизацию и получение соответствующего медицинского образования.

«Все это направлено на то, чтобы остановить первый этап распространения коронавируса, в основном завезенного в страну из других стран», - сказал на брифинге 21 марта премьер-министр Грузии Георгий Гахария, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы правительства, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

В период чрезвычайного положения судебные заседания могут быть проведены досрочно.

«Все физические и юридические лица обязаны соблюдать режим чрезвычайного положения. В противном случае, нарушение режима вызовет административную ответственность», - заявил глава кабинета министров.

Наказание за несоблюдение режима чрезвычайного положения для физических лиц составит три тысячи лари (952 доллара), для юридических – 15 тысяч лари (четыре тысячи 761 доллар). При повторном нарушении грозит уже уголовная ответственность вплоть до заключения на срок до трех лет.

Некоторые теологи связали принятие решения о введении чрезвычайного положения с отказом Грузинской православной церкви вносить изменения в свои ритуалы во время церковных служб. В частности, Синод на своем заседании 20 марта решил продолжить использовать единую ложку для причащения прихожан.

«Церковь должна подчиниться решению правительства о чрезвычайном положении. Я думаю, что между этими двумя фактами есть определенная связь», - сказал теолог Гоча Барнов в эфире телекомпании «Имеди».

По его мнению, решение Синода связано с нежеланием священнослужителей разочаровывать религиозных фанатиков. Некоторые опрошенные телекомпанией священнослужители выразили удивление в связи с введением чрезвычайного положения, которое они назвали "неожиданным".

«Синод соберется на заседание и примет решение, как быть и что делать», - сказал один из священников.

По словам координатора программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заала Анджапаридзе, в период чрезвычайного положения нельзя пересматривать Конституцию и проводить выборы, если начало официальной предвыборной компании приходится на этот период.

При этом он напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что в Грузии уже создана комиссия, которая проведет всенародные слушания конституционной поправки по изменению избирательной системы парламентских выборов осенью этого года.

8 марта на встрече с участием иностранных дипломатов власти Грузии и представители оппозиции договорились об изменении системы парламентских выборов. Договоренность будет действовать при условии освобождения политзаключенных, заявили представители оппозиции, назвав конкретные имена. Договор не предусматривает конкретных имен, возразили власти Грузии.

«Однако эти усилия могут сойти на нет, если власти откажутся освобождать четырех человек, которых оппозиция считает политическими заключенными. Оппозиция всего лишь согласилась на создание комиссии, которая проведет всенародное рассмотрение конституционной поправки», - сказал Анджапаридзе.

По его мнению, если конституционная поправка не будет принята, то оппозиция может опротестовать проведение парламентских выборов осенью по действующей системе. При этом у власти будет легитимный ответ о вынужденном введении чрезвычайного положения, так как из-за выборов не будут подвергать риску здоровье людей.

Введение режима чрезвычайного положения в Грузии прокомментировал блогер BERG...man Tbilisi. В публикации "Разъяснение премьер-министра Грузии в связи с введением ЧП в стране" на "Кавказском узле" он процитировал комментарии Георгия Гахарии, а в публикации "Срочно! В Грузии вводится ЧП в связи с кор-вирусом" заявил о необходимости бороться с провокаторами.

"Единственное, что бы я добавил, это необходимость более строгой, в рамках закона, борьбы с явными провокаторами и буквально гигантским количеством вангующих и опытнейших "вирусологов", которые в одночасье появились в грузинской оппозиции", - написал, в частности, блогер.

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