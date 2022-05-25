Решение по делу Наждуева подтвердило наличие профучета в Дагестане

25 мая 2022, 20:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале отказал Рамазану Наждуеву в иске к МВД, так как не существует законных оснований для применения профучета, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Магомед Аламов. Власти Дагестана хотят сохранить профучет, но не имеют права применять его официально в отсутствие соответствующего федерального закона, подчеркнула юрист Марина Агальцова.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Советский райсуд начал рассмотрение административного иска Рамазана Наждуева, который требовал от УМВД по Махачкале и МВД Дагестана сообщить ему причины постановки на профилактический учет по категории "экстремист", признать его внесение в эту базу незаконным и исключить из нее его данные. Доказать в суде, что Наждуев был поставлен на профучёт, и обжаловать эти действия невозможно, так как республиканское МВД официально отрицает существование этого учёта, указали юристы. 23 мая суд отказал Наждуеву в удовлетворении иска к МВД по вопросу о профилактическом учете. Решение обосновано тем, что Наждуев не предоставил достаточно данных, доказывающих его нахождение на профучете.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист".

Суд отказался удовлетворить иск Наждуева, зная, что действия силовиков носят незаконный характер, уверена председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Решение суда можно расценивать как незаконное. Суд отказался изучать свидетельства о том, что человека поставили на профучет. Вообще, в этом деле не Наждуев должен доказать незаконность своего поставления на профучет, а силовики должны доказать законность такого решения. И делать они должны это по требованию суда. То есть, суд обязывает представителей правоохранительных органов доказать, что этот человек поставлен на профучет на законных основаниях", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Она предположила, что было спущено негласное распоряжение не снимать кого-либо с профилактического учёта. "Несколько лет назад власти Дагестана нам заявили, что в республике больше не такого понятия как профучет. Они отказались от этой странной практики. Суд об этом прекрасно знает и не может пригласить силовиков для дачи показаний или объяснений. Поэтому видеодоказательства суд посчитал недостаточным доказательством. Я вполне допускаю, что такое распоряжение сверху может быть. Нам сказали, что профучета нет, а на самом деле продолжают негласно использовать эту практику", - отметила Ганнушкина.

Если решений суда, подобных кейсу Наждуева, будет много, можно сказать, что формируется определенный тренд отрицания профучета, указала она. "Если это пока единственный (случай), то говорить о тренде я не могу. Но если таких случаев будет много, тогда, возможно, такая формулировка будет актуальной. В целом профучет – это в основном история дагестанская. Эту проблему в остальных регионах я не замечала", - сказала Ганнушкина.

Суд посчитал видеозапись, на которой силовики сообщают Наждуеву о факте его нахождении на профилактическом учёте, недостаточным доказательством. Судья попытался вызвать оперативного сотрудника, который запечатлен на видеозаписи, однако вышестоящее начальство этого сотрудника дало ответ, что он был прикомандированным, сейчас поменял дислокацию и не находится в Дагестане, рассказал юридический представитель Наждуева адвокат Шамиль Магомедов. По его словам, сторона истца ходатайствовала, чтобы этого сотрудника допросили посредством видео-конференц-связи, однако судья отказал в этом ходатайстве.

Руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток"** Магомед Аламов также счел решение суда незаконным. "Суд имел право допросить свидетеля по видео-конференц-связи, а также оказать содействие истцу в получении доказательств, если он не мог получить их самостоятельно, путем их официального запроса от госорганов. Но суды зачастую отказывают сторонам в таком содействии, ссылаясь на то, что это не обязанность суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аламов считает возможным негласное использование властями практики профучета. "Я вполне допускаю тот факт, что в какой-то момент было спущено негласное указание о недопущении снятия с профучета, однако каких-либо сведений об этом у нас нет", - отметил он.

Власти отрицают профучет, поскольку не имею законных оснований для его применения, указал правозащитник. "Мне сложно говорить о том, есть ли тренд на отрицание профучета или нет, так как мы не занимаемся этой проблемой. Но все же я могу предположить, что такое отрицание связано в первую очередь с тем, что такой профучет незаконен", - подчеркнул Аламов.

Действия судьи укладываются в обычную судейскую логику, и предмет рассмотрения здесь ни при чем, считает юрист Марина Агальцова. "Сейчас в принципе очень сложно доказать сам факт существования профучета, потому что нет административно-правового акта, который бы это регулировал. Раньше был приказ МВД, который регулировал постановку на профучет, а после того, как поднялась волна общественного недовольства, приказ отменили, а профучет остался на таком нелегальном уровне. И в этом плане решение судьи можно понять, поскольку доказать факт профучета практически невозможно. Другое дело, если бы его больше несколько раз останавливали, проводили бы досмотр, допросы на том основании, что он состоит на профучете. В совокупности всех этих фактов можно было бы попробовать доказать факт постановки на профучет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист сочла возможным, что было спущено негласное распоряжение не допускать снятия кого-либо с профилактического учёта. "Почему они это делают? На федеральном уровне нет практики профучета, но он особо и не использовался. А в Дагестане он использовался и затрагивал права людей. То есть на основании профучета там можно было останавливать людей, проводить досмотры, обыски. Все это реально нарушало права человека", - отметила Агальцова.

По ее словам, власти Дагестана застряли между молотом и наковальней, потому что они хотят сохранить профучет, но вести его легально они не могут. "Права могут быть ограничены только федеральным законом. На уровне республики нельзя принять акт, который бы ограничивал права людей. Нельзя принимать акт о профучете на республиканском уровне. И на основе этого ставить людей на профучет, останавливать их на каждом шагу, проводить досмотры и так далее. Поэтому власти Дагестана оказались в такой ситуации: хотят профучета, но закон не позволяет. Поэтому отрицают факт профучета", - подчеркнула она.

"Кавказский узел" также сообщал, что Генпрокуратура России не нашла нарушений при рассмотрении жалобы на недостоверные ответы прокуратуры Дагестана о практике профучета в республике, в частности, о постановке на профучет Вазира Базанаева. Доказательства незаконного ведения профучета, перечисленные в жалобе, были проигнорированы, сообщили правозащитники.

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* организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.