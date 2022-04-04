Генпрокуратура пренебрегла доказательствами ведения профучета в Дагестане

04 апреля 2022, 18:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура РФ не нашла нарушений при рассмотрении жалобы ПЦ "Мемориал"* на недостоверные ответы прокуратуры Дагестана о практике профучёта в республике, в частности, о постановке на профучет Вазира Базанаева. Доказательства незаконного ведения профучёта, перечисленные в жалобе, были проигнорированы, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", житель села Чинар Вазир Базанаев был поставлен на профучет в 2013 году в связи с тем, что он посещал мечеть в Дербенте. По версии правоохранителей, несколько прихожан этой мечети уехали в Сирию, поэтому за Базанаевым и его родными стали пристально следить. Постоянный интерес силовиков создал мужчине проблемы, в частности, с трудоустройством. 11 апреля 2019 года Правозащитный центр "Мемориал"* выпустил спецпроект, посвященный делу Вазира Базанаева. Правозащитники опубликовали десятки аудиозаписей его бесед с силовиками. В августе 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил запрос о профучете в МВД республики, так как ведомство еще в 2017 году заявляло о прекращении этой практики. В декабре 2021 года правозащитники попросили Генпрокуратуру России проверить законность профучета в Дагестане и, в частности, постановки на профучет Вазира Базанаева. "Мемориал"* призвал ведомство привлечь к ответственности представителей прокуратуры Дагестана, которые должным образом не рассмотрели обращения по этому поводу.

В Дагестане активно применялась практика постановки жителей республики на профилактический учет. На такой учет люди ставились необоснованно, а силовики объясняли свои действия тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану Абдурашид Магомедов заявил об уничтожении приказов о профучете. "Профилактический учет по категории "экстремист" в МВД по Республике Дагестан не ведется", - говорится в официальном ответе ведомства.

Генпрокуратура России отреагировала на жалобу "Мемориала"* по поводу профучета в Дагестане. "Нарушений порядка рассмотрения обращений нижестоящей прокуратурой не допущено", - говорится в ответе, подписанном заместителем начальника управления генпрокуратуры Алексеем Жафяровым. "По обращению о неправомерных действиях сотрудников полиции прокуратурой Республики Дагестан проведена проверка, по результатам которой оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено", - указано в документе от 11 февраля, который 28 марта поступил правозащитникам, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

"Можно утверждать, что Генеральная прокуратура России в лице господина Жафярова не проводила никакой реальной проверки по жалобе ПЦ "Мемориал". Она всего лишь сослалась на ответ нижестоящей прокуратуры, и указала, что прокуратура Дагестан дала ответ в установленный законом срок. Доводы и доказательства незаконного ведения профучёта перечисленные в жалобе были проигнорированы", - указано в пресс-релизе.

При этом в ответе генпрокуратуры указано, что обжалуемые действия сотрудников полиции прокуратура Дагестана признала соответствующими Федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности". Однако, во всех ранее полученных ответах от прокуратуры Дагестана, об этом ни слова, но утверждается, что "профилактический учёт по категории „экстремист“ в органах внутренних дел республики не ведётся, а МВД по Дагестану всячески отрицает ведение списков "экстремистов"", - говорится в сообщении на сайте центра.

Реальная профилактика экстремизма и терроризма в Дагестане подменяется в органах внутренних дел ведением базы профилактического учёта, отметила координатор юридической работы в программе "Горячие точки" ПЦ "Мемориал"* Галина Тарасова "И предыдущие ответы из прокуратуры Республики Дагестан и эта отписка из Генеральной прокуратуры дают основания полагать, что органы прокуратуры попустительствуют, закрывают глаза на то, что реальная профилактика экстремизма и терроризма в Республике Дагестан подменяется в органах внутренних дел ведением базы профилактического учёта по категории "экстремист" (...) Это делается органами внутренних дел в порядке имитации бурной деятельности по профилактике экстремизма, для формального обеспечения высоких показателей работы", - приводятся в сообщении ее слова. Она добавил, что постановка на профучет ведется в Дагестане по надуманным причинам, в частности, сопряжёна с преследованием за вероисповедание.

При этом Тарасова отметила, что подобный учет необходим, но лишь "в отношении лиц, о которых имеются достоверные данные о склонности к совершению экстремистских и террористических действий, с информированием их о нахождении на учёте, которое, наряду с другими профилактическими мероприятиями, само по себе может служить средством профилактики противоправных деяний". На деле же в Республике Дагестан массово можно наблюдать фейковое противодействие экстремизму посредством фейкового профучёта при фейковом надзоре прокуратуры", - приводятся ее слова в мообщении.

"Кавказский узел" также писал, что отставного военнослужащего Пограничной службы ФСБ России Рамазана Наждуева поставили на профилактический учёт в полиции как экстремиста, сообщил 1 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"*. Как заявил Наждуев, это произошло из-за его конфликта с сотрудником Центра "Э" в Дагестане. 15 февраля Наждуев потребовал объяснить ему причины постановки на профилактический учет по категории "экстремист" и сведения о нем из базы учета. Доказать в суде, что Наждуев был поставлен на этот учёт и обжаловать эти действия невозможно, так как республиканское МВД официально отрицает существование этого учёта, указали юристы.

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* – организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации, 14 февраля решение о ликвидации было обжаловано.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.