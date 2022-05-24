Суд в Дагестане отказался признать незаконным профучет силовика

24 мая 2022, 23:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшему сотруднику ФСБ из Дагестана Рамазану Наждуеву отказано в удовлетворении иска к МВД по вопросу о профилактическом учете. Суд счел, что Наждуев не предоставил достаточно данных, доказывающих его нахождение на профучете.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Советский райсуд начал рассмотрение административного иска Рамазана Наждуева, который требует от УМВД по Махачкале и МВД Дагестана сообщить ему причины постановки на профилактический учет по категории "экстремист", признать его внесение в эту базу незаконным и исключить из нее его данные. Доказать в суде, что Наждуев был поставлен на профучёт, и обжаловать эти действия невозможно, так как республиканское МВД официально отрицает существование этого учёта, указали юристы. Защита бывшего сотрудника ФСБ Рамазана Наждуева убедила суд допросить дагестанского полицейского, утверждавшего, что Наждуев поставлен на профучет, сообщили сегодня правозащитники.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист".

В Махачкале Советский районный суд 23 мая отказал Рамазану Наждуеву в удовлетворении исковых требований. Суд сослался на недостаточность приведенных стороной Наждуева данных о нахождении его на профилактическом учёте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юридический представитель Наждуева адвокат Шамиль Магомедов.

Суд посчитал видеозапись, на которой силовики сообщают Наждуеву о факте его нахождении на профилактическом учёте, недостаточным доказательством.

Однако помимо видеозаписи Наждуев представлял ещё аудиозаписи разговоров с оперативными сотрудниками, которые пытались вызвать его в отдел полиции. "Судья отказал нам в удовлетворении ходатайства, чтобы этих оперативных сотрудников вызвать в суд и допросить", - сказал Магомедов.

При этом судья попытался вызвать оперативного сотрудника, который запечатлен на видеозаписи, однако вышестоящее начальство этого сотрудника дало ответ, что сотрудник, так как он был прикомандированным, сейчас поменял дислокацию и не находится в Дагестане, рассказал Магомедов. Сторона истца ходатайствовала, чтобы этого сотрудника допросили посредством видео-конференц-связи, однако судья отказал в этом ходатайстве.

Также сторона Наждуева посчитала необходимым затребовать у МВД выписки из региональной автоматизированной базы данных. Магомедов рассказал, что были затребованы личные данные Наждуева из двух баз данных.

Из двух ходатайств Наждуева судья удовлетворил только одно, сообщил Магомедов. "Они (ответчики) принесли эту выписку (ходатайство о затребовании, которое удовлетворил суд), но они принесли ее в урезанном варианте. Они принесли ее первую часть, а то, что касается профилактического учёта, то это в конце [выписки из базы данных] указывается, а этой второй части [где именно указывается факт нахождения человека на профилактическом учёте] не было",- рассказал Магомедов. На возражения Магомедова с указанием на неполное содержание справки суд никак не отреагировал, сообщил представитель Наждуева.

Магомедов отметил, что решение будет в положенные сроки обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях. Со его слов, они ещё не получили мотивировочную часть судебного решения.

Сам Рамазан Наждуев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что решение суда для него было неожиданным. "Не ожидал, что они вот так необъективно вынесут такое решение", - пояснил он. Со слов Наждуева, после того, как свидетель отказался прибыть в суд, сославшись на смену места дислокации, он напомнил судье, что вызываемый должен явиться в суд вне зависимости от его местонахождения, так как требование судьи обязательно к исполнению.

Наждуев заявил, что будет обжаловать данное решение Советского районного суда Махачкалы. Однако он сомневается в том, что вышестоящие судебные инстанции будут более объективны при вынесении дальнейших решений по его исковым требованиям.

Судья обязан всесторонне объективно изучить материалы судебного разбирательства, взвесив довод каждой стороны, а отказ суда выслушать свидетеля хотя бы по видео-конференц-связи является незаконным, отметил корреспонденту "Кавказского узла" один из дагестанских адвокатов, пожелавший остаться неизвестным.

С его слов, если для установления истины было необходимо допросить прикомандированных сотрудников полиции, то, даже несмотря на смену места несения службы, суд был обязан вызвать их на допрос. "Суд был вправе вызвать их сюда. Из средств бюджета оплачиваются командировочные расходы и это законом предусмотрено", - пояснил адвокат.

Он заявил, что в Дагестане официальными структурами не признается практика ведения самого профилактического учёта по категории "экстремист". А факты снятия с профилактического учёта были в минимальном количестве, пояснил адвокат. А сейчас правоохранительные органы не допускают даже каких-либо единичных случаев снятия с профилактического учёта, рассказал он. Специалист считает, что в определенный период было спущено негласное распоряжение о недопущении снятия кого-либо с профилактического учёта. Когда именно этот период начался, адвокат назвать не смог.

Адвокат напомнил об отрицании со стороны региональных правоохранительных структур фактов ведения профилактического учёта по категории "экстремист", и именно с этим связал все трудности снятия с профилактического учета.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.