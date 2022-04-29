Суд согласился допросить силовика по делу о профучете в Дагестане

29 апреля 2022, 15:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита бывшего сотрудника ФСБ Рамазана Наждуева убедила суд допросить дагестанского полицейского, утверждавшего, что Наждуев поставлен на профучет, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля Советский райсуд начал рассмотрение административного иска Рамазана Наждуева, который требует от УМВД по Махачкале и МВД Дагестана сообщить ему причины постановки на профилактический учет по категории "экстремист", признать его внесение в эту базу незаконным и исключить из нее его данные. Доказать в суде, что Наждуев был поставлен на профучёт, и обжаловать эти действия невозможно, так как республиканское МВД официально отрицает существование этого учёта, указали юристы.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ". Однако МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист".

В Махачкале прошло заседание суда по иску Рамазана Наждуева, сообщила сегодня команда бывшего Правозащитного центра "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

На заседании, которое состоялось 27 апреля, представитель МВД Дагестана Джамал Алилов заявил, что в информационном центре при республиканском МВД не ведется учёт по категории "экстремист". Представитель УМВД по Махачкале Рамазан-Эфенди Рамазанов сообщил суду, что в городском управлении такой учёт тоже не ведется.

Свидетель Ковалёв, начальник каспийского поста ДПС, который 10 февраля под видеозапись подтвердил Наждуеву, что тот находится в базе данных как "экстремист", в суд не явился, говорится в публикации.

10 февраля Рамазан Наждуев записал видео, в котором остановивший его сотрудник ДПС после проверки документов и общения по рации сообщил, что Наждуев находится на профучете.

Джамал Алилов пояснил, что связывался с отделом полиции по Каспийску, и там ему сообщили, что Ковалёв является прикомандированным сотрудником и поэтому они не могут обеспечить его явку в суд.

Адвокат Наждуева Шамиль Магомедов заявил ходатайство о приобщении к делу копии выписки из материалов уголовного дела, в котором он участвует. В этом документе, по словам адвоката, содержатся данные о постановке другого гражданина на профучёт как "экстремиста" 30 марта 2018 года, после официальной отмены приказа о ведении профучёта в Дагестане.

Ответчики возразили, что эти материалы не имеют отношения к делу Наждуева и невозможно установить подлинность этих документов. Судья отклонил ходатайство адвоката истребовать оригинал выписки, но приобщил её копию к материалам дела.

Сам Рамазан Наждуев заявил в суде, что за последние полгода разные полицейские трижды сообщили ему, что он поставлен на профучёт как "экстремист". Каждый раз, по его словам, они ссылались на базу данных МВД Дагестана. "Суд решил отложить рассмотрение дела на 23 мая для обеспечения явки свидетеля Ковалёва", - говорится в публикации бывших сотрудников "Мемориала".

Напомним, Рамазан Наждуев - бывший сотрудник Погранслужбы ФСБ, вышедший в отставку в 2017 году по выслуге лет - обратился к правозащитникам с жалобой на профилактический учет. По словам Наждуева, его поставили на учет из-за его конфликта с сотрудником Центра "Э" в Дагестане, сообщил 1 декабря 2021 года "Мемориал".

В декабре 2021 года Правозащитный центр попросил Генпрокуратуру проверить законность профучета в Дагестане и, в частности, постановки на профучет местного жителя Вазира Базанаева. "Мемориал" призвал ведомство привлечь к ответственности представителей прокуратуры Дагестана, которые должным образом не рассмотрели обращения по этому поводу. 4 апреля стало известно, что Генпрокуратура не нашла нарушений при рассмотрении жалобы "Мемориала". Доказательства ведения профучёта, перечисленные в жалобе, были проигнорированы, сообщили правозащитники.

Сотрудники силовых структур в Дагестане собирают дополнительную информацию о людях, поставленных в разное время на профилактический учет, сообщил ранее журналист Идрис Юсупов. Профучет продолжается, однако его меры стали менее навязчивыми, чем раньше, заявили в 2020 году представители "Мемориала".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.