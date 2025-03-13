Силовики сообщили о срыве теракта в Ставрополе

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Четверо местных жителей планировали теракт на 23 февраля, сообщило ФСБ.

"Подозреваемые, присягнув на верность представителям одной из запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций, планировали совершение террористического акта на территории Ставрополя в период празднования Дня защитника Отечества", - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, в оборудованных ими тайниковых схронах и по местам проживания обнаружены самодельные взрывные устройства и детонаторы к ним. В отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта), пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал, что в феврале в Ставрополе был задержан уроженец Центральной Азии, подозреваемый в подготовке терактов в здании силовых структур Ставропольского края. По статье о подготовке теракта также было возбуждено уголовное дело против приезжего из Центральной Азии, который был обвинен в планах взорвать электричку. Суд заключил его под стражу.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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