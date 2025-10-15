Подозреваемый в попытке поджога синагоги в Пятигорске внесен в перечень террористов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Руслана Карданова*, который был арестован по подозрению в планировании теракта в синагоге в Пятигорске.

Как писал "Кавказский узел", в Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. По данным ФСБ, атаки планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации. 6 октября суд в Пятигорске арестовал на два месяца одного из обвиняемых в подготовке теракта в синагоге Р. Карданова*.

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Руслана Карданова*, пишет 14 октября ТАСС.

На сайте ведомства указано, что обвиняемый родился в 2002 году, проживает в Пятигорске. В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму он значится под номером 7753. При этом к его имени добавлена звездочка, из чего следует, что он внесен в список именно как террорист.

Напомним, что молодой человек обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 - части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору).