ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в пятигорской синагоге

ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России в Красноярске и Пятигорске, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины.

3 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

В Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах, сообщила ФСБ. По ее данным, атаки планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

По данным ЦОС, теракты "готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта". "В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года", - говорится на сайте ФСБ.

В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджог в здании еврейской религиозной общины. У него изъяты бутылки с зажигательной смесью, два ножа, а также средства связи, содержащие переписку "с зарубежным координатором преступной деятельности".

Задержанные за подготовку терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях признались, что планировали совершить взрывы с целью убить людей. Видео с признаниями задержанных опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

"Планировал террористическую акцию на синагогу и ее прихожан на территории Пятигорска. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь", — сказал задержанный в Пятигорске.

Согласно материалам ФСБ, за подготовку терактов отвечали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

В отношении трех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности (статьи 30, 205 и 205.1 УК).