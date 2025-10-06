×



18:15, 6 октября 2025

Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска

Задержание подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска. 6 октября 2025 г. Скриншот видео ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца Карданова. Его обвиняют в подготовке теракта в синагоге.

Как писал "Кавказский узел", в Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. По данным ФСБ, атаки планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

3 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

"Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Карданову Р.А избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года", – сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе уточнили, что 22-летнего фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору), уточняет агентство.

Автор: Кавказский узел

