Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Пятигорский городской суд арестовал на два месяца Карданова. Его обвиняют в подготовке теракта в синагоге.
Как писал "Кавказский узел", в Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. По данным ФСБ, атаки планировали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.
3 июня 2024 года в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале – на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 – получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
"Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемому Карданову Р.А избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря 2025 года", – сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
В пресс-службе уточнили, что 22-летнего фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный по предварительному сговору), уточняет агентство.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.