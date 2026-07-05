Военный осужден в Кабардино-Балкарии за длительное отсутствие на службе
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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Сергея Серафимовича к шести годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе больше месяца.
Согласно материалам дела, 27 марта 2025 года военнослужащий Сергей Серафимович не явился на службу в воинскую часть, а затем 9 апреля 2025 года сам явился в военный следственный отдел в Моздоке. Затем 10 июня 2025 года он снова не явился на службу, и 27 апреля текущего года прибыл в военную комендатуру в Моздоке. Следствие считает, что в обоих случаях Серафимович находился по месту жительства и проводил время по своему усмотрению.
На суде военный признал вину и раскаялся.
Нальчикский гарнизонный военный суд признал Сергая Серафимовича виновным в неявке на службу свыше одного месяца и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Скворцова к пяти годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе более года.
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