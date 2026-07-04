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13:01, 4 июля 2026

Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали отчет властей о развитии туризма

Курорт "Эльбрус". Фото: администрация курорта https://resort-elbrus.ru/news/84/novosti-13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минкурортов Кабардино-Балкарии рапортовало о намерении совместно с МГУ повышать квалификацию сотрудников и проводить исследования. Местные жители, комментируя отчет министерства в соцсети, указали чиновникам, что развитию туризма мешают нерешенная проблема с вывозом мусора, разбитые дороги и высокие цены на бензин.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов. С 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый регоператор "Экотехпром". Однако жители республики отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы "Экотехпром" пока не произошло.

Кабардино-Балкария – один из главных центров горного туризма и альпинизма в России. Жемчужиной республики является легендарный Эльбрус – высочайшая вершина Европы, у ее подножия расположены горнолыжные курорты "Эльбрус" и "Чегет". Популярностью среди путешественников пользуется живописное Чегемское ущелье с его знаменитыми водопадами, а также высокогорное урочище Джилы-Су, известное целебными нарзанными источниками. Любители истории и этнотуризма посещают археологический комплекс "Верхняя Балкария" со средневековыми сторожевыми башнями и "Город мертвых" в селе Эльтюбю. Природными визитными карточками республики также считаются карстовые Голубые озера и Безенгийское ущелье, где сосредоточено большинство кавказских вершин-пятитысячников.

Минкурортов Кабардино-Балкарии отчиталось в своем телеграм-канале о заключении меморандума с факультетом мировой политики МГУ.

Документ предусматривает повышение квалификации сотрудников и проведение стажировок для студентов, выполнение исследований по заказу министерства, лекции ученых МГУ для бизнесменов и госслужащих из Кабардино-Балкарии, отметило 3 июля в своем Telegram-канале Минкурортов республики.

Отчет министерства о подписании меморандума также 3 июля опубликовал Instagram*-паблик chp.nalchik, на который подписаны около 513 тысяч пользователей. "Туристическую отрасль Кабардино-Балкарии ждет стратегический прорыв", – сказано в публикации. На 13.00 мск 4 июля этот пост набрал 88 отметок "Нравится" и 19 комментариев.

Часть комментаторов указала на нерешенную проблему с вывозом мусора. "Чистоту навели хотя бы, дороги отремонтировали. Дороги как после бомбёжки", – отметила nata.yakuninskih.

"Вместо тысячи слов убрать бы просто мусор. Как можно развивать туризм, если республика в нём буквально тонет?" – спросила ksmadina.

"Кто приедет в республику, заваленную мусором?" – написала dzhuletta_ortanova. "Как насчёт стратегического прорыва с мусором?" – сыронизировала _fatima2707_.

Пользователи раскритиковали местных чиновников за непотизм. "Извините, а выпускников факультета "Сервис и туризм" по-прежнему в отрасли не ждут? Как и 20 лет назад? И да, никаких "стратегических прорывов" не будет до тех пор, пока сам подход к управлению и подбору кадров не будет изменен. А также изменен подход к вопросу здравого смысла в сфере природопользования, если мы говорим о рекреационных зонах типа Приэльбрусья, Джилы-Су и прочих. Приэльбрусье – это мертвая зона. Воткнуть на каждом квадратном метре нацпарка домики, мини-, макси-, микро-, наногостиницы – это не развитие туризма. Это полное непонимание ни запросов туристов, ни перспектив недалёкого будущего, когда экосистема окончательно рухнет", – написал пользователь caucasusmix.

"Зачем им выпускники профильных вузов? Они своих везде устраивать будут и неважно насколько они компетентные. В Кабардино-Балкарии только так, процветает блат, сват, им не нужны толковые выпускники, когда есть чьи-то дочки и сыночки. К сожалению, это касается практически всех сфер", – ответил ему doc0723.

Еще одна часть пользователей указала на проблему с дефицитом топлива. "С такими ценами на бензин, навряд ли будет прорыв", – указала leila250982.

"А я все думаю, почему цены на бензин так подняли? А это все для подготовки туристического прорыва! Чтобы туристы больше пешком ходили", – сыронизировал пользователь a.bash8.

"Какой прорыв? О чём они говорят? Высокие цены на бензин уничтожают туризм в стране. Наоборот с такими ценами на бензин нас ждёт спад туризма", – считает rashidkekkezov.

"В парке разбитые дороги, местами течет канализация, озера не благоустроены и не наполнены водой, стройка которая идет годами. В прошлом году велодорожку перерыли в трех местах и не восстановили асфальт. О каком прорыве идет речь? Вы даже не можете проконтролировать восстановление велодорожки", – возмутился пользователь archi24737.

Напомним, на фоне атак украинских беспилотников на нефтезаводы возникла проблема с поставками топлива на АЗС. 26 июня жители СКФО и ЮФО отметили, что заметили рост цен на топливо. В Адыгее введены ограничения на отпуск бензина, Дагестанское издание "Новое дело" 24 июня призвало дать людям "простую и понятную информацию" о действующих заправках. Власти Дербента сделали отдельное заявление по ситуации с бензином, заявив, что имеющихся запасов на городских АЗС "хватит как минимум на 20 дней".

Власти Северной Осетии отреагировали на запрос водителей, объявив, что в республике по поручению главы разработано информационное онлайн-табло о наличии бензина на заправках.

Минпром Ставрополья первым в СКФО отчитался 23 июня, что ситуация с топливом стабилизирована. По утверждению чиновников, очередей на АЗС в крае нет, топливо поставляется, а ажиотаж спадает.

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Автор: "Кавказский узел"

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