Супруга Агиля Гумбатова пожаловалась на его избиение в колонии

28 мая 2024, 13:49

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Сотрудники колонии, в которой отбывает наказание активист партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов, избили его и поместили в карцер. Гнев сотрудников СИЗО вызвали протесты Гумбатова из-за того, что среди помилованных 25 мая лиц не оказалось политических заключенных, рассказала супруга активиста Айгюн.

Как информировал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов ранее объявил голодовку, требуя от государства выплаты адресной социальной помощи его семье и лечения больных детей. На 16-й день голодовки Гумбатов прекратил ее, поддавшись на уговоры жены и навестившего его адвоката.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

По словам супруги Агиля Гумбатова Айгюн Гумбатовой, ее мужа поместили в карцер после его протеста, который он выразил из-за отсутствия политических заключенных в списке тех, кого 25 мая помиловал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Моего мужа сначала избили, затем подвергли пыткам и поместили в карцер", – привел сегодня Turan.az слова Айгюн Гумбатовой.

Она пояснила, что о произошедшем родственникам Гумбатова рассказали другие заключенные, содержащиеся в колонии в поселке Бина около Баку. Супруга активиста рассказала, что ранее обратилась к омбудсмену, ее заверили, что дело будет расследовано, а позже стало известно, что Гумбатов переведен в медицинское учреждение Пенитенциарной службы.

"Когда Агиль находится в тюремной больнице, он звонит мне. В течение двух дней мой муж не звонил. Я не верю омбудсмену, моего мужа поместили в карцер", – сказала Гумбатова.

Она также рассказала, что сегодня планировала провести акцию протеста, но ее планам помешала пыльная погода, которая негативно влияет на психологическое состояние ее старшего сына, страдающего аутизмом. Гумбатова заявила, что проведет акцию протеста в другой день.

Напомним, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости были помилованы 154 осужденных. Из них 63 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 осужденным срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину. Комиссия по вопросам помилования в Азербайджане рассмотрела свыше 700 обращений.

Указ Алиева о помиловании не коснулся политзаключенных, несмотря на призывы международных структур освободить их. Официальный Баку демонстрирует ужесточение политики в области прав человека и нежелание считаться с мнением международного демократического сообщества, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники

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