Ильхам Алиев помиловал 154 осужденных

25 мая 2024, 21:20

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Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева помилованы 154 осужденных. Из них 63 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 осужденным срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину.

Как писал "Кавказский узел", Комиссия по вопросам помилования в Азербайджане рассмотрела свыше 700 обращений и предложит свои заключения президенту для подписания акта помилования ко Дню независимости. Это помилование не решит кардинально проблему политзаключенных в стране, указали правозащитники.

8 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы. Из более 800 человек, помилованных сегодня в Азербайджане, политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о помиловании 154 осужденных.

Согласно документу, 63 осужденных освобождаются от наказания в виде лишения свободы. Еще 52 заключенным оставшаяся часть тюремного наказания сокращена наполовину.

Один осужденный освобожден от отсроченного наказания. Еще 28 человек освобождены от наказания в виде ограничения свободы, также троим приговоренным к ограничению свободы срок наказания сокращен наполовину.

Два человека освобождены от исправительных работ, четверо – от штрафов. С одного человека снята судимость.

Среди помилованных восемь иностранцев, в том числе пять граждан Афганистана, два – Турции, один – России.

Распоряжение, приуроченное к отмечаемому 28 мая Дню независимости Азербайджана, будет исполнено в течение суток.

Напомним, Бакинский клуб прав человека передал властям Азербайджана список из 38 кандидатур на помилование. В него вошли осужденные по резонансным уголовным делам, в которых правозащитники нашли грубые нарушения.

Азербайджанские правозащитники 18 марта обновили список политзаключенных, число которых за три месяца возросло на 43 человека и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

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