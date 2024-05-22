Правозащитники усомнились в массовом помиловании азербайджанских политзаключенных

22 мая 2024, 22:29

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Комиссия по вопросам помилования в Азербайджане рассмотрела свыше 700 обращений и предложит свои заключения президенту для подписания акта помилования ко Дню независимости. Это помилование не решит кардинально проблему политзаключенных в стране, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский клуб прав человека передал властям Азербайджана список из 38 кандидатур на помилование. В него вошли осужденные по резонансным уголовным делам, в которых правозащитники нашли грубые нарушения.

8 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы. Из более 800 человек, помилованных сегодня в Азербайджане, политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники.

Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, на котором были рассмотрение свыше 100 обращений, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» член данной структуры, глава Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев.

По его словам, комиссия завершила очередной цикл заседаний с целью рассмотрения обращений о помиловании ко Дню независимости Азербайджана, по случаю которого президент может подписать распоряжение о помиловании. Всего с начала апреля состоялось шесть заседаний комиссии, на которых были рассмотрены более 700 обращений о помиловании, поступивших от самих заключенных, членов их семей или представителей гражданского общества.

Нуриев пояснил также механизм работы комиссии. «Мы рассматриваем каждое обращение по отдельности, члены комиссии высказывают свои мнения. Потом вопрос ставится на голосование. Большинством голосов мы принимаем решение - рекомендовать данное лицо к помилованию или нет. По осужденным к пожизненному заключению решения принимаются большинством в 2/3 голосов», - сказал Нуриев.

При этом он подчеркнул, что вопрос, кого помиловать относится к исключительной компетенции президента, поэтому не все рекомендованные к помилованию лица могут попасть в президентское распоряжение.

Нуриев указал, что согласно принципам работы комиссии информация о численности одобренных к помилованию лиц и их имена не раскрываются. «Сколько человек будут помилованы, кто конкретно попадет в распоряжение, от каких видов наказания будут освобождаться осужденные – все это определяется лично президентом страны», - отметил он.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов полагает, что проведение заседаний комиссии по вопросам помилования является признаком того, что накануне Дня независимости будет подписано распоряжение президента о помиловании. «Если учитывать, что последнее помилование было год назад, то с этой точки зрения также следует ожидать очередного акта об освобождении заключенных», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, хотя власти Азербайджана не признают наличие в стране политзаключенных, в акты помилования, как правило подпадают осужденные активисты, журналисты, блогеры. «Вопрос в том, какое число политзаключенных освободят. Бывают помилования, когда на свободу выходят несколько осужденных по политическим мотивам. Но были случаи, когда освобождались до полусотни человек», - сказал Гасанов.

Вместе с тем, он усомнился, что проблема политзаключенных в ходе предстоящего помилования будет кардинально решена.

«В стране около 300 политзаключенных. И, конечно, власти не освободят всех из них. Ибо в таком случае для них пропадет весь смысл политически мотивированных преследований, чтобы держать общество в страхе. С другой стороны, некоторые политические заключенные, а именно арестованные в последние полгода порядка 15 журналистов, известный политик Тофиг Ягублу, ряд активистов пока находятся под следствием и юридически не могут быть помилованы. Однако если международное демократическое сообщество будет настойчивым в диалоге с Баку по политзаключенным, то на первых порах подследственным могут изменить меру пресечения и освободить их из-под стражи, как это было в случае с политиком и ученым-экономистом Губадом Ибадоглу», - рассказал Гасанов.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (директор Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, журналисты Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова). Они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В целом Гасанов одобряет принятие акта помилования. «К сожалению, при существующих пороках судебно-правовой системе Азербайджана с несправедливостью сталкиваются не только политзаключенные, но и многие другие лица, которые становятся жертвами произвола чиновников, силовиков и судей, находящихся с ними в связке по принципу «круговой поруки». Поэтому чем больше людей выйдут и вернутся к своим семьям, тем будет лучше», - полагает спикер.

Глава Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов скептически оценил перспективы помилования с точки зрения решения проблемы политзаключенных в Азербайджане.

«Власти Азербайджана не заинтересованы в устранении проблемы политзаключенных. Для них они - «козырь» в диалоге с Западом. Власти действуют по принципу «вращающихся» дверей»: освобождают часть политзаключенных и через некоторое время набирают новых. Каждый раз освобождая часть политзаключенных, правительство демонстрирует «свою добрую волю», «компромисс», чтобы не выполнять другие свои обязательства – по проведению свободных выборов, обеспечению свободы выражения, медиа. Баку рассчитывает, что Запад в угоду геополитическим и энергетическим интересам не станет дальше оказывать давление и будет довольствовать «уступками» азербайджанского правительства. По прошествии времени, чтобы держать общество в страхе, происходят новые аресты. И пока правящей элите Азербайджана удается проводить такую политику», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что предполагаемое распоряжение о помиловании коснется незначительного числа политзаключенных. «И тем более, на помилование не могут рассчитывают журналисты Abzas Media, Tolum TV, Kanal-13, которые все еще под следствием», - сказал Гусейнов.

Глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров также с сожалением констатировал, что арестованные журналисты, которые все еще под следствием, не могут рассчитывать на помилование.

«Но есть много других людей, которые оказались в тюрьмах в результате нарушений закона в ходе следствия, не справедливых судебных процессов. Некоторые подвергались пыткам. К примеру, по «Тертерскому делу» все еще десять человек находятся в тюрьмах. Наша организация представила к помилованию список из 38 человек. Это те лица, дела которых мы изучали и где грубые нарушения закона и прав обвиняемых у нас не вызывают сомнений», - сказал Джафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитировано, 10 военных еще остаются в заключении.

Джафаров отметил, что БКПЧ не использует термин «политзаключенный», поскольку власти отрицают преследования граждан по политическим мотивам.

«Для нас не столь важно какими терминами оперировать, мы стараемся, чтобы невинно осужденные люди обрели свою свободу, вернулись к родителям, семьям. Полного оправдания они могут добиться в перспективе и через механизм обращения в ЕСПЧ, получить компенсации за моральный ущерб, потерянные года», - сказал активист.