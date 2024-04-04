Азербайджанские правозащитники попросили Алиева помиловать 38 заключенных

04 апреля 2024, 18:35

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Бакинский клуб прав человека передал властям Азербайджана список из 38 кандидатур на помилование. В него вошли осужденные по резонансным уголовным делам, в которых правозащитники нашли грубые нарушения.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы. Из более 800 человек, помилованных сегодня в Азербайджане, политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники.

Бакинский клуб прав человека (БКПЧ) обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главе комиссии по вопросам помилования при главе государства Самиру Нуриеву в связи с ожидаемым актом помилования осужденных.

"Комиссия по вопросам помилования возобновила свою деятельность. Мы ожидаем, что по случаю полного восстановления целостности страны и в преддверии Дня независимости – 28 мая, президентом может быть подписано распоряжение о помиловании. Мы считаем, что это помилование может стать возможностью для освобождения лиц, которые были осуждены в результате необъективного следствия, грубого нарушения прав обвиняемых, применения против них пыток и несправедливых приговоров", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава БКПЧ Расул Джафаров.

По его словам, правозащитники представили к помилованию список из 38 осужденных. Он пояснил, что поскольку власти отрицают наличие в стране политзаключенных, то БКПЧ избегает в своем обращении этого понятия. "Независимо от того, как оцениваются эти дела политиками, медиа, мы как правозащитники и юристы, фокусируем внимание на фактах грубого нарушения прав осужденных, процессуальных норм, несправедливых судебных разбирательств", - отметил Джафаров.

По его словам, пока правозащитники не называют имен тех, кто включен в список. "Оглашение имен вызовет разные толкования. В стране очень много людей, которые столкнулись с несправедливым уголовным преследованием. Но мы как общественное объединение можем выступить в защиту тех, чьи дела изучали и однозначно пришли к выводу, что они не совершали вменяемых им преступлений. Если в отношении кого-то были сомнения, то эти дела мы откладывали в сторону. С другой стороны, надо быть реалистами – помилование касается какого-то ограниченного круга лиц. И мы стараемся, чтобы в него попали абсолютно невиновные люди", - пояснил Джафаров.

Вместе с тем он отметил, что в список попали осужденные по резонансным делам. "У нас в списке люди из фигурантов "Тертерского дела". Речь идет о военных и гражданских, которые были незаконно арестованы и осуждены в 2016-2018 годах, подверглись пыткам и необоснованному тюремному заключению. Большинство из них были освобождены и оправданы, но 10 человек все еще остаются в тюрьмах", - рассказал он.

Группа военных и гражданских весной 2017 года была арестована в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались. 1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами. Хотя большинство осужденных по "Тертерскому делу" реабилитировано, 10 военных еще остаются в заключении.

Джафаров назвал и другие дела, осужденных по которым предлагается помиловать. "В нашем списке - верующие, осужденные по "Гянджинскому делу", другим делам, есть представители оппозиции, а также четыре человека, отбывающие пожизненное заключение, в том числе трое осужденных "по делу мятежа ОПОН". Последние находятся в тюрьмах почти 30 лет. Многие фигуранты этих дел, которые обвинялись по тем же преступлениям, были освобождены. С другой стороны, у этих людей серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, с точки зрения правоприменения их пожизненное заключение также неверно. Они были приговорены к смертной казни, а после ее отмены им автоматически заменили наказание на пожизненное заключение. Однако на момент их ареста такого вида наказания не было, и альтернативой смертной казни было 15-летнее тюремное заключение. Эти люди уже почти отбыли два таких срока", - сказал Джафаров.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Части осужденных сроки наказания были уменьшены, и они уже вышли на свободу. Сам Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

Что касается арестованных в последние месяцы журналистов Abzas Media, Toplum Tv и Kanal-13, то, по словам Джафарова, они отсутствуют в списке, так как находятся под следствием. "Помилование может касаться лиц, в отношении которых уже вступил в законную силу приговор. Но мы, конечно, отслеживаем дела журналистов, фиксируем все случаи нарушения их прав. Я сам, как адвокат, защищаю права одного из них – Хафиза Бабалы", – сказал Джафаров.

Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана с 3 апреля возобновила работу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член этой структуры, глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев. "На вчерашнем заседании было рассмотрено свыше 100 прошений о помиловании, поступивших от осужденных к лишению свободы", - сказал он.

По его словам, комиссия "в предстоящие недели продолжит работу". "Нам предстоит рассмотреть более 700 обращений о помиловании", - сказал Нуриев. Он отметил, что сроки выхода акта о помиловании находятся в компетенции президента страны.

После принятия Конституции Азербайджана в 1995 года в стране было подписано 69 распоряжений о помиловании, которые коснулись 9308 человек, добавил Нуриев.

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов выразил сомнения, что помилование решит проблему политзаключенных в стране. "Сейчас в стране почти 300 политзаключенных. Обычно под помилование попадает незначительная часть политзаключенных. Да, были случаи, когда освобождались более 40 политзаключенных. Численность политзаключенных, попадающих под помилование, обычно зависит от политической конъюнктуры, интересов правительства извлечь какие-то максимальные выгоды в отношениях с Западом. Но в любом случае акты помилования важны. Чем больше людей освобождается, тем это лучше. Ибо права арестованных нарушаются не только в политически мотивированных делах, но и во многих других случаях", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские правозащитники 18 марта обновили список политзаключенных, число которых за три месяца возросло на 43 и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

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