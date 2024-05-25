Азербайджанских правозащитников разочаровало отсутствие политзаключенных среди помилованных

25 мая 2024, 23:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Распоряжение Ильхама Алиева о помиловании не коснулось политзаключенных, несмотря на призывы международных структур освободить их. Официальный Баку демонстрирует ужесточение политики в области прав человека и нежелание считаться с мнением международного демократического сообщества, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости помилованы 154 осужденных. Из них 63 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 52 осужденным срок оставшегося тюремного наказания сокращен наполовину. Комиссия по вопросам помилования в Азербайджане рассмотрела свыше 700 обращений.

8 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы. Из более 800 помилованных политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники.

Член мониторинговой группы правозащитных организаций Азербайджана, глава Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу, комментируя распоряжение президента, отметила, что "акты помилования - всегда положительный шаг". "Люди выходят из мест заключения, возвращаются к семьям", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, она выразила сожаление в том, что в списках помилованных не оказалось осужденные к тюремному заключению журналистов и активистов. "Это очень огорчает", - заметила правозащитница.

Она считает "необходимым внесение изменений в состав комиссии по вопросам помилования" так как списки предлагаются комиссией. При этом она отметила необходимость "инициирования встречи руководителей журналистских структур, редакторов, правозащитников с президентом Ильхамом Алиевым, чтобы подробно информировать его об арестованных журналистах".

Власти посылают месседж обществу и миру, что они проводят жесткую политику против прав и свобод и это является внутренним делом Азербайджана. Они дают понять, что международные организации уже для них не играют никакой роли

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров сказал, что изначально не питал иллюзий относительно помилования.

"Конечно, я не ожидал, что около 300 человек, признанных местными и международными организациями политзаключенными, будут освобождены. Однако были определенные надежды, что власти могут пойти на некоторые смягчения после продолжительной критики со стороны международных правозащитных организаций, призывов США, ЕС, решений Совета Европы. К сожалению, этого не произошло", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла»"

По его словам, "в списках помилованных нет ни одного политзаключенного". "Таким образом, власти посылают месседж обществу и миру, что они проводят жесткую политику против прав и свобод и это является внутренним делом Азербайджана. Они дают понять, что международные организации уже для них не играют никакой роли. Ибо в прошлом, каждый раз в рамках актов помилования освобождалось хотя бы небольшое количество политических заключенных и узников совести. Это единственное помилование за последние 30 лет, когда не освобожден ни один из политзаключенных", - сказал Сафаров.

Это самое малочисленное помилование за последние пять лет

В список помилованных не вошел никто из 38 человек, представленных Бакинским клубом прав человека, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава структуры Расул Джафаров. "К сожалению, никто из нашего списка не был помилован. Вообще, это самое малочисленное помилование за последние пять лет. Оно предполагает освобождению из тюрем всего 63 человек", - сказал Джафаров.

Бакинский клуб прав человека передал властям Азербайджана список из 38 кандидатур на помилование. В него вошли осужденные по резонансным уголовным делам, в которых правозащитники нашли грубые нарушения.

Вместе с тем, он предположил, что в ближайшие месяцы, и в частности до предстоящей в ноябре климатической конференции COP29 в Баку, может быть принят еще один акт помилования и он коснется большого числа лиц, включая также журналистов, активистов и других несправедливо осужденных лиц. "Помилование - исключительная прерогатива президента в страны и он в год может подписать два или три распоряжения об этом. И в прошлом такие прецеденты были", - отметил Джафаров.

Язык призывов, увещеваний не действует на власти Азербайджана, должны быть более решительные меры воздействия, включая санкции

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов также подверг критике распоряжение о помиловании. "По нашим спискам число политзаключенных приближается к 300. Но не один из них не попал в список помилованных. И это на фоне повышенного международного внимания к Азербайджану в связи с климатической конференцией COP29 и последовательных на протяжении последних месяцев настойчивых призывов международных организаций, США, ЕС уважать права человека, освободить несправедливо арестованных. Подобная реакция на эти призывы – это прямой вызов международному демократическому сообществу. Очевидно язык призывов, увещеваний не действует на власти Азербайджана, должны быть более решительные меры воздействия, включая санкции", - сказал Гасанов.

Азербайджанские правозащитники 18 марта обновили список политзаключенных, число которых за три месяца возросло на 43 человека и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.