Активист оппозиционной азербайджанской партии арестован на 30 суток

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Анар Гусейнов арестован по статье о неповиновении полиции. В партии считают это обвинение надуманным и политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца, а 10 июня – еще на пять месяцев.

Член ПНФА Анар Гусейнов, известный как Анар Аркиван, перестал выходить на связь 16 июня спустя некоторое время после заседания Бакинского апелляционного суда по делу председателя партии Керимли, сообщила представитель этой оппозиционной партии Гюльнара Рагимова.

“Мы были у здания Бакинского апелляционного суда, где рассматривалась жалоба Али Керимли. Группа членов партии, на следующий день (17 июня) собирались поехать в Саатлинский район на по случаю 40 дней смерти отца Керимли Амиргусейна Керимова. Анар должен был организовать транспорт. Однако позже он перестал отвечать на телефонные звонки. Потом выяснилось, что его задержала дорожная полиция, когда он на своей машине возвращался из суда. Силовики оформили протокол о том, что Анар Аркиван якобы не подчинился полиции и арестовали его на 30 суток. Это ложное обвинение, Анара арестовали за активное участие в деятельности ПНФА”, - рассказала Рагимова, являющаяся заместителем председателя Наримановской районной организации ПНФА.

Глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов сообщил подробности задержания Гусейнова. “Анара Аркивана 16 июня задержали сотрудники государственной дорожной полиции. Они обвинили его в том, что якобы управляя автомобилем Анар разговаривал по телефону и потребовали выплаты штрафа. Однако Анар выразил протест, потому что он не говорил по телефону. Очевидно, это была спланированная провокация. Ибо сразу появились другие сотрудники полиции и Анара увезли в отделение Наримановского районного управления полиции. На следующий день решением Наримановского районного суда Анара Аркивана арестовали на 30 суток”, - рассказал Адилов корреспонденту “Кавказского узла”.

Он назвал арест Гусейнова “политически мотивированным шагом”. “Анара Аркивана и ранее неоднократно подвергали административным арестам. В последний раз он был арестован в январе этого года. Арест Аркивана часть широкой репрессивной кампании против ПНФА. Более 20 членов ПНФА, включая нашего лидера Али Керимли содержатся в тюрьмах по уголовным делам. На днях был вынесен приговор по ложному делу о наркотиках еще одному члену ПНФА Алихану Раджабли. Кроме того, периодически административным арестам подвергаются наиболее активные члены партии. Давление не прекращается даже в тюрьмах. Али Керимли в последнее время запретили телефонные звонки из СИЗО после публикации его интервью”, - сказал Адилов.

Сотрудник Наримановского районного суда Баку подтвердил информацию об аресте Гусейнова.

Как писал “Кавказский узел”, активист партии Народного фронта Азербайджана Анар Гусейнов был арестован в январе в административном порядке на 30 суток по обвинениям в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. В партии считают дело против Гусейнова сфабрикованным и политически мотивированным.

Кроме того, Анар Гусейнов был задержан 20 января 2023 года лицами в штатском около здания кабинета министров после того, как посетил Аллею шехидов вместе с членами партии в День скорби по случаю "Черного января". В тот же день решением суда он был арестован на 30 суток по обвинению в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана.