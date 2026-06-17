ПНФА заявила о давлении на Али Керимли в азербайджанском СИЗО

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Содержащийся в Азербайджане под стражей оппозиционный политик Али Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры. По словам его соратников, это произошло после публикации телеканалом France24 письменного интервью.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца, а 10 июня – еще на 5 месяцев.

На председателя ПНФА Али Керимли оказывается давление в СИЗО Службы государственной безопасности, сообщила пресс-служба этой оппозиционной организации.

Керимли заявил об этом 16 июня на заседании Бакинского апелляционного суда, на котором рассматривалась его жалоба на продление ему срока предварительного заключения. В частности, как говорится в пресс-релизе ПНФА, после публикации в международных СМИ, в частности на телеканале France 24 интервью Керимли, его лишили возможности телефонных разговоров с семьей. В частности, он не смог воспользоваться правом на телефонный разговор дважды подряд.

Отметим, что телеканал France 24 10 июня распространил интервью с лидером ПНФА Али Керимли. В интервью он заявляет, что обвинения против него в«попытке переворота являются сфабрикованными и политически мотивированными. Он утверждает, что его преследуют из-за многолетней оппозиционной деятельности «против режима Алиева» и считает себя «узником совести».Ке также выражает опасения за свою жизнь в заключении, ссылаясь на случаи смерти других политзаключённых, и допускает возможность политического убийства, если с ним что-то случится.

Он отвергает сравнения с Алексеем Навальным, но признаёт, что его часто воспринимают как символ оппозиционного сопротивления и в этом контексте журналисты сравнивают его с Навальным Керимли также критикует осторожную позицию Европы, считая, что она недостаточно поддерживает демократические силы в Азербайджане из-за энергетических и геополитических интересов.

«Несмотря на то, что условия содержания у меня с самого начала были суровыми, после публикации моего интервью на France 24, их еще более ужесточили. Лишение меня возможности связаться по телефону с семьей преследует цели не позволить мне надиктовать моих заметок.

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против власти с участием бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева и лидера ПНФА Али Керимли. По версии СГБ, Мехтиев, Керимли, член ПНФА Мамед Ибрагим и другие лица действовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя. Помощник Мехтиева, Эльдар Амиров, как утверждается, участвовал в передаче документов и контактах с зарубежными структурами. Следствие также заявляет о финансировании и координации через азербайджанские диаспоральные организации за рубежом с целью дестабилизации ситуации в стране, в том числе в период выборов 2013 года.

Бакинский юрист в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что лицо, находящиеся в предварительном заключении имеет право на телефонные разговоры с близкими дважды в неделю по 15 минут и 1 раз свидание в течение 30 минут. «Ограничения этих прав должно быть официально обосновано. Но, как правило обвиняемых могут лишать прав на разговоры и свидания произвольно», - сказал эксперт, не пожелавший быть названным.

Отметим, что на основе заметок Али Керимли 13 мая во французской газете Le Monde была опубликована статья, в которой оппозиционер анализирует последние события на Южном Кавказе и политику ЕС в отношении региона. По мнению Керимли, "репрессивная политика" правительства Азербайджана делает европейскую интеграцию страны невозможной. Он считает, что ЕС должен начать диалог с властями и ясно увязать сотрудничество в сфере нефти и газа с соблюдением прав человека. Он предлагает подготовить дорожную карту демократического перехода до саммита Европейского политического сообщества в Баку в 2028 году, которая обеспечила бы освобождение политзаключённых, восстановление свободы СМИ и собраний, создание условий для свободных выборов.