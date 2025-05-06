Азербайджанский оппозиционер арестован по обвинению в хулиганстве

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Член партии Народного фронта Азербайджана Кенан Исмаил приговорен к административному аресту по делу о мелком хулиганстве. Однопартийцы сочли его преследование политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы.

8 апреля другой член ПНФА Эльнур Гулиев не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и перестал выходить на связь. Лишь на следующий день стало известно, что Эльнур Гулиев приговорен к 30 суткам административного ареста.

Член Хатаинского районного отделения ПНФА Кенан Исмаил перестал выходить на связь днем 5 мая, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампредседателя партии Аяз Магеррамли.

Только сегодня стало известно, что он арестован

«Кенан Исмаил вышел из дома около полудня, и почти сутки о нем никакой информации не было. Только сегодня стало известно, что он арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве», - сказал он.

По словам Магеррамли, детали дела однопартийцам пока неизвестны. «Но мы более чем уверены, что обвинение надуманно, и арест Исмаила носит политический характер. Кенан Исмаил в последнее время сопровождал лидера ПНФА Али Керимли в качестве телохранителя на общественных началах. В последнее время были арестованы двое общественных телохранителей Али Керимли – Кенан Зейналов и Эльнур Гулиев, а также его водитель Заур Рзалы», - сказал оппозиционер, добавив, что к защите прав Исмаила будет привлечен адвокат, который обжалует арест.

Получить комментарии в МВД не удалось, передал корреспондент «Кавказского узла»

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