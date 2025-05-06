×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:56, 6 мая 2025

Азербайджанский оппозиционер арестован по обвинению в хулиганстве

Кенан Исмаил. Фото: https://www.facebook.com/photo?fbid=1224260932744052&set=a.416215033548650 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член партии Народного фронта Азербайджана Кенан Исмаил приговорен к административному аресту по делу о мелком хулиганстве. Однопартийцы сочли его преследование политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы. 

8 апреля другой член ПНФА Эльнур Гулиев не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и перестал выходить на связь. Лишь на следующий день стало известно, что Эльнур Гулиев приговорен к 30 суткам административного ареста.

Член Хатаинского районного отделения ПНФА Кенан Исмаил перестал выходить на связь днем 5 мая, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» зампредседателя партии Аяз Магеррамли.

Только сегодня стало известно, что он арестован

«Кенан Исмаил вышел из дома около полудня, и почти сутки о нем никакой информации не было. Только сегодня стало известно, что он арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве», - сказал он.

По словам Магеррамли, детали дела однопартийцам  пока неизвестны. «Но мы более чем уверены, что обвинение надуманно, и арест Исмаила носит политический характер. Кенан Исмаил в последнее время сопровождал лидера ПНФА Али Керимли в качестве телохранителя на общественных началах. В последнее время были арестованы двое общественных телохранителей Али Керимли – Кенан Зейналов и Эльнур Гулиев, а также его водитель Заур Рзалы», - сказал оппозиционер, добавив, что к защите прав Исмаила будет привлечен адвокат, который обжалует арест.

Получить комментарии в МВД не удалось, передал корреспондент «Кавказского узла»

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сотрудники полиции возле здания суда. Баку, 6 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/100005099108344/videos/pcb.2927470094099599/1895776787840008 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:55, 6 мая 2025
Суд отказался перевести Ягублу под домашний арест
05:57, 6 мая 2025
Ишханян рассказал о визите Сержа Саргсяна в Нагорный Карабах
Николай Валуев (слева) и Азер Бадамов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://er.ru https://photo.azertag.az
14:00, 5 мая 2025
Запрет на въезд в Россию депутату Бадамову напомнил о его конфликте с Валуевым
Тофиг Ягублу. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org/
12:12, 5 мая 2025
Состояние Ягублу перед рассмотрением апелляции вызвало опасения близких
Снос дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 5 мая 2025
Бакинские власти проигнорировали отказ жильцов выселяться из подлежащих сносу домов
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:22, 6 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
22:07, 5 мая 2025
Ветер с Апшерона
Москва создала причину отказа Алиеву от участия в параде
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
20:39, 30 апреля 2025
Ветер с Апшерона
2
Особенности национального разбирательства автоаварии
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Фото
17:30, 26 апреля 2025
Ветер с Апшерона
"Зеленизация" Баку после уничтожения общественного электротранспорта
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Перестрелка в Махачкале. 5 мая 2025 г. Скриншот видео/Telegram-канал «Mash»
06 мая 2025, 12:01
Семьям убитых в Махачкале силовиков обещано по миллиону рублей

Листовка кампании по сбору подписей в связи с делом Седы Сулеймановой. Фото: Telegram-канал "Где Седа?"
05 мая 2025, 17:39
Правозащитники проинформировали ООН о деле Седы Сулеймановой

Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03 мая 2025, 06:04
Дома жителей Анапы повреждены в результате атаки дронов

Баку. Фото: pixabay.com
02 мая 2025, 19:33
Азербайджан назвал Россию организатором кибератаки на свои медиа

Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Показать больше