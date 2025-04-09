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20:35, 9 апреля 2025

Арестован азербайджанский оппозиционер Эльнур Гулиев

Эльнур Гулиев. Фото: https://oxu.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гулиев получил 30 суток административного ареста. Однопартийцы активиста назвали необоснованным и политически мотивированным его преследование.

Как писал "Кавказский узел", Эльнур Гулиев 8 апреля не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и перестал выходить на связь. Представители партии предположили, что Гулиев задержан.

Эльнур Гулиев был задержан полицией и решением Насиминского районного суда арестован

Судьба Гулиева прояснилась только во второй половине дня 9 апреля, сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

«К сожалению, наши опасения подтвердились. Эльнур Гулиев был задержан полицией и решением Насиминского районного суда арестован в административном порядке на 30 суток», -  сообщил активист.

При этом соратники активиста пока не располагают информацией относительно вменяемых Гулиеву правонарушений.

«Информацию об аресте Эльнура Гулиева сообщили из полиции его брату. Он несведущ в этих вопросах и не стал уточнять, в чем обвинили Эльнура. Очевидно, его арестовали по традиционным для оппозиционеров статьям «неповиновение полиции» и/или «мелкое хулиганство». Мы уже предварительно договорились с адвокатом Фахраддином Мехтиевым. После заключения договора он официально запросит решение суда, встретится с Эльнуром и подаст апелляцию. Что бы ни написали в протоколе полиции и решении суда, очевидно, что это неправда. Эльнура задержали, когда он шел домой к лидеру ПНФА Али Керимли и они вместе должны были пойти на встречу с послом Германии», - отметил Мираламли.

Получить комментарии в полиции относительно причин задержания Эльнура Гулиева корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось. В Насиминском районном суде лишь подтвердили факт ареста Гулиева на 30 суток, воздержавшись от детальных комментариев.

В январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы. 

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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