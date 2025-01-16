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06:41, 16 января 2025

Два активиста партии Народного фронта задержаны в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия Народного фронта Азербайджана заявила о задержании двух своих активистов в Баку и Нахичеванской автономной республике.  

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий, начатую властями после прошедшей в ноябре международной конференции COP29.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

15 января в Ордубадском районе Нахичеванской автономной республики (НАР) был задержан местный активист ПНФА Аскер Агасой. В Баку в тот же день полиция задержала члена Ленкоранского районного отделения ПНФА Рамиля Эйналиева, говорится в сообщении пресс-службы партии, направленном корреспонденту “Кавказского узла”. 

В партии настаивают, что задержанные активисты не совершали каких-либо нарушений закона. Соратники задержанных полагают, что «причиной задержания оппозиционеров может быть наказание их критические выражения в социальных сетях по вопросам общественно-политической жизни страны». 

«Это является показателем отсутствия в стране свободы слова и выражения, установления жесткого контроля за социальными сетями», - отмечается в сообщении. Представители партии напомнили, что 11 членов ПНФА на сегодняшний день находятся в заключении по сфабрикованным уголовным делам, а в декабре 2024 года лидер этой политической силы Али Керимли был признан виновным по надуманному обвинению в клевете и приговорен к штрафу. 

 Член Ордубадского районного отделения ПНФА Аскер Агасой был задержан вечером 15 января в селе Устюпю, где он живет. “Полицейские забрали Аскера из дома, без всяких оснований его насильственно увезли в Ордубадское районное управление полиции, членам семьи ничего не сообщили о причинах. Я поехал в районное управление полиции, но мне ничего не сказали о причинах задержания. Мне заявили, что надо обратиться в пресс-службу МВД, но уже поздний вечер. Очевидно надо будет дожидаться утра, чтобы выснить причины задержания Аскера», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Ордубадского районного отделения ПНФА Бахлул Мурадов поздно вечером 15 января. 

По его словам, Агасой является «спокойным человеком» и «вряд ли нарушит закон». «Аскер Агасой - интеллигентный человек с высшим образованием. По профессии он географ, но не работал по специальности. В социальных сетях он выступал с критикой, но в рамках этики, никого не оскорблял», - добавил Мурадов.

Рамиль Эйналиев был задержан в Баку днем 15 января и доставлен в 3-е отделение Хазарского районного управления полиции. «Рамиль Эйналиев - член Лянкяранского отделения ПНФА, но в последнее время он жил в Баку, занимался поденным трудом, снимал квартиру. Его задержали и доставили в 3-е отделение Хазарской полиции. Пока никакой информации о причинах задержания не сообщается. По всей вероятности, 16 января его отвезут в суд. Задержание, очевидно связано с его активной деятельностью в социальных сетях», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

Получить комментарии в МВД относительно задержания активистов корреспонденту “Кавказского узла” не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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