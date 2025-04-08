ПНФА заявила об исчезновении своего активиста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гулиев не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и не выходит на связь. Представители партии полагают, что Гулиев задержан.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы.

Кенан Зейналов был телохранителем лидера ПНФА Али Керимли на общественных началах, а Заур Рзалы - его водителем на общественных началах. Другой его телохранитель на общественных началах Ниямеддин Ахмедов уже пять лет находится в заключении. Власти "стремятся сделать так, чтобы в окружении Али Керимли никого не осталось", предположил представитель партии Натиг Адилов.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гулиев перестал выходить на связь с утра 8 апреля, сообщил "Кавказскому узлу" лидер ПНФА Али Керимли.

"В связи с арестом моего телохранителя на общественных началах Кенана Зейналова сегодня (8 апреля) меня на встречу с послом Германии должен был сопровождать Эльнур. Мы ждали Эльнура в 10.00 (09.00 мск) у меня дома, чтобы потом вместе направиться к германскому послу. В 09.15 Эльнур вышел со станции метро "28 мая", чтобы далее пешком прийти к нам. После этого на его номер мобильного телефона звонки не доходили, он перестал выходить на связь. До вечера мы не смогли установить его местонахождение. Мы более чем уверены, что Эльнур задержан", - рассказал Керимли.

Он обратил внимание, что в последние недели преследованиям прицельно подвергаются активисты из его окружения. "Кенана Зейналова арестовали по ложному уголовному делу, Заура Рзалы отправили под арест по сфабрикованному административному производству. Еще одного моего телохранителя на общественных началах Ниямеддина Ахмедова отправили в крытую тюрьму с суровым режимом содержания. Вот уже пять лет я взят в интернет-блокаду, 20 лет мне не выдают загранпаспорт, вопреки решению ЕСПЧ", - сказал Керимли.

На встречу с послом ФРГ Ральфом Харлеманом Керимли пошел в сопровождении других активистов. "Мы обсудили с господином послом отношения Азербайджана с Германией и Евросоюзом, общественно-политическую ситуацию в нашей стране и положение дел с правами человека", - сказал Керимли.

Получить комментарии в пресс-службе МВД в связи с завершением рабочего дня корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.