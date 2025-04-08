RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 8 апреля 2025

ПНФА заявила об исчезновении своего активиста

Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гулиев не явился на запланированную встречу с соратниками в Баку и не выходит на связь. Представители партии полагают, что Гулиев задержан.

Как писал "Кавказский узел", в январе партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) констатировала новую волну репрессий против гражданского общества, осудив аресты журналистов и активистов. 22 марта и 1 апреля были арестованы два активиста партии - Кенан Зейналов и Заур Рзалы. 

Кенан Зейналов был телохранителем лидера ПНФА Али Керимли на общественных началах, а Заур Рзалы - его водителем на общественных началах. Другой его телохранитель на общественных началах Ниямеддин Ахмедов уже пять лет находится в заключении. Власти "стремятся сделать так, чтобы в окружении Али Керимли никого не осталось", предположил представитель партии Натиг Адилов. 

Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гулиев перестал выходить на связь с утра 8 апреля, сообщил "Кавказскому узлу" лидер ПНФА Али Керимли.

"В связи с арестом моего телохранителя на общественных началах Кенана Зейналова сегодня (8 апреля) меня на встречу с послом Германии должен был сопровождать Эльнур. Мы ждали Эльнура в 10.00 (09.00 мск) у меня дома, чтобы потом вместе направиться к германскому послу. В 09.15 Эльнур вышел со станции метро "28 мая", чтобы далее пешком прийти к нам. После этого на его номер мобильного телефона звонки не доходили, он перестал выходить на связь. До вечера мы не смогли установить его местонахождение. Мы более чем уверены, что Эльнур задержан", - рассказал Керимли.

Он обратил внимание, что в последние недели преследованиям прицельно подвергаются активисты из его окружения. "Кенана Зейналова арестовали по ложному уголовному делу, Заура Рзалы отправили под арест по сфабрикованному административному производству. Еще одного моего телохранителя на общественных началах Ниямеддина Ахмедова отправили в крытую тюрьму с суровым режимом содержания. Вот уже пять лет я взят в интернет-блокаду, 20 лет мне не выдают загранпаспорт, вопреки решению ЕСПЧ", - сказал Керимли.

На встречу с послом ФРГ Ральфом Харлеманом Керимли пошел в сопровождении других активистов. "Мы обсудили с господином послом отношения Азербайджана с Германией и Евросоюзом, общественно-политическую ситуацию в нашей стране и положение дел с правами человека", - сказал Керимли.

Получить комментарии в пресс-службе МВД в связи с завершением рабочего дня корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:47, 8 апреля 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:11, 8 апреля 2025
Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного
15:18, 8 апреля 2025
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
22:19, 7 апреля 2025
Источники сообщили о нападении на силовиков в Чечне
19:53, 7 апреля 2025
Житель Краснодара заподозрен в призывах к терроризму
16:48, 7 апреля 2025
Ереван отверг обвинения в обстрелах территории Азербайджана
Все события дня
Новости
Рубен Варданян в суде. Фото: Азертадж https://azertag.az/ru/xeber/poterpevshii_nashi_medpunkt_sanitarnye_mashiny_i_vrachi_podvergalis_artilleriiskim_obstrelam____sud_nad_vardanyanom-3494183
01:54, 9 апреля 2025
Потерпевшие по делу Рубена Варданяна заявили о нарушении конвенций в ходе войны
Анар Абдулла. Фото со страницы журналиста в Facebook
00:49, 9 апреля 2025
Журналист Анар Абдулла стал обвиняемым по делу правозащитника Мамедли
Люди у суда, где проходит разбирательство по делу Abzas Media. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews
20:58, 8 апреля 2025
Обвиняемые по делу Abzas Media выразили протест суду
Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv
16:01, 8 апреля 2025
Азербайджанский активист Назаров добился исполнения своих требований с помощью голодовки
Участницы акции в Ереване 7 апреля 2025 года. Кадр видеo News.am на YouTube www.youtube.com/live/4dZCuoqy10g?si=zTZgoJjO3b6-BWIg
03:51, 8 апреля 2025
Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении выяснить их судьбу
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:23, 22 марта 2025
Ветер с Апшерона
12
К временному открытию армяно-турецкой границы
Фото
16:08, 19 марта 2025
Ветер с Апшерона
4
Турция наш брат родной, но Эрдоган не прав. Или?
Фото
10:47, 15 марта 2025
Ветер с Апшерона
2
Провокаторский жанр журналистики
Все блоги
Справочник
Село Самашки. Фото: https://argumentua.com/stati/tragedii-chechenskogo-sela-samashki-20-let-foto Массовое убийство жителей села Самашки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
19:11, 7 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Невежество во всем
Фото
09:59, 5 апреля 2025
Ветер с Апшерона
1
Военный суд в Баку открывает возможность обвинений против Армении и РФ
Фото
15:55, 3 апреля 2025
Ветер с Апшерона
Если зоопарк, то бакинский
Фото
11:52, 31 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Подтексты Homay
Фото
10:29, 30 марта 2025
Ветер с Апшерона
5
Если владелец Melissa выйдет, тогда...
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
08 апреля 2025, 23:24
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше