Суд в Баку ужесточил режим наказания оппозиционеру Ахмедову

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Оппозиционер Ниямеддин Ахмедов, который с 26 февраля находится в карцере и голодает в знак протеста против нарушения его прав, будет переведен на один год в крытую тюрьму, постановил суд.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что осужденный в Азербайджане оппозиционер Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку в знак протеста против водворения в карцер. Перед этим его родные предали огласке запрет телефонных разговоров, который Ахмедову установили в колонии.

Ниямеддин Ахмедов 8 октября 2021 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма, призывах к борьбе против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Сам Ахмедов заявил, что дело было сфабриковано. Правозащитники признали его политзаключенным.

Ахмедов уже 23-и сутки содержится в карцере, и все это время он продолжает голодовку, сообщил 21 марта председатель партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что Ахмедов длительное время был лишен контактов с семьей и "только сейчас по случаю праздника Новруз" его отцу Арифу Ахмедову позволили встретиться с сыном в колонии.

"Ниямеддина часто заключали в карцер, это делалось также для того, чтобы создать "основы" для его перевода в крытую тюрьму. И вот на днях суд, исполнив заказ режима, постановил перевести Ниямеддина в крытую тюрьму", - написал Керимли. Он расценил ужесточение условий содержания активиста как "политическую месть" режима, напомнив, что Ахмедов был его телохранителем на общественных началах.

Несмотря на длительную голодовку, Ниямеддину Ахмедову не оказывают в колонии медицинской помощи, сообщил корреспонденту"Кавказского узла" отец активиста Ариф Ахмедов. По словам отца, оппозиционер пока остается в колонии, поскольку решение о переводе в крытую тюрьму вступит в силу после решения апелляционной инстанции.

Крытая тюрьма отличается от колонии более суровыми условиями содержания, указал глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов.

"В исправительном учреждении типа колонии осужденные в течение дня могут свободно передвигаться по ее территории, в неделю дважды говорить по телефону и один раз видеться с близкими. В колонии заключенных содержат в больших помещениях, и они имеют возможность общаться друг с другом. В крытой же тюрьме, заключенных содержат по одному-два человека, прогулки предоставляются на один час в день, а телефонные разговоры и свидания - один раз в месяц", - пояснил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с выходными днями по случаю Новруз-байрама получить комментарии в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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