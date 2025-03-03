Азербайджанский оппозиционер Ахмедов объявил голодовку в карцере

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Осужденный в Азербайджане оппозиционер Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку после того, как был помещен в карцер.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года исчезновение осужденного члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова встревожило однопартийцев. Спустя несколько дней стало известно, что Ахмедова перевели в другую колонию – исправительное учреждение № 7.

Ниямеддин Ахмедов 8 октября 2021 года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в финансировании терроризма, призывах к борьбе против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Сам Ахмедов заявил, что дело было сфабриковано. Правозащитники признали его политзаключенным.

Отбывающий наказание Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку в карцере, в который был помещен после того, как его родные предали огласке запрет активисту телефонных разговоров из колонии, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли.

"Пять дней назад Ахмедов был заключен в карцер. Со дня заключения в карцер он объявил голодовку. О причинах голодовки пока нет ясности. Мы полагаем, что за последнее время Ниямеддина несколько заключали в карцер, чтобы создать основания для перевода его в крытую тюрьму с суровыми условиями содержания. Это давление на него усилилось после того, как он предал огласке факт суицида заключенного в колонии № 7 после того, как тот был жестоко избит", - рассказал он.

Отец активиста Ариф Ахмедов подтвердил информацию о голодовке сына в карцере. «Мы получили информацию о заключении Ниямеддина в карцер, где он уже пять дней голодает. Причину наказания мы не знаем. Ниямеддина мало того, что по ложным обвинениям арестовали и осудили, но и в заключении ему не дают покоя. А всего лишь из-за того, что он настаивает на соблюдении прав заключенных. Недавно ему вовсе угрожали ужесточением наказания», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

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