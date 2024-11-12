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00:40, 12 ноября 2024

Азербайджанский оппозиционер Ниямеддин Ахмедов переведен в другую колонию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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