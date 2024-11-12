Азербайджанский оппозиционер Ниямеддин Ахмедов переведен в другую колонию

Ниямеддин Ахмедов 8 октября 2021 года был приговорен к 13 годам лишения свободы. Следователи обвинили его в финансировании терроризма, в публичных призывах к борьбе против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Сам Ахмедов заявил, что дело было сфабриковано. В июне 2022 года соратники Ахмедова по партии заявили, что он подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб. Правозащитники признали Ахмедова политзаключенным.

Место содержания Ахмедова прояснилось, сообщил лидер ПНФА Али Керимли. «После резонанса в социальных сетях и медиа Ниямеддину, наконец, позволили позвонить отцу и сообщить, что его перевели в ИУ-7. Ниямеддин попросил, чтобы к нему срочно пришел адвокат. Однако он ничего не рассказал или не смог рассказать о том, что происходило с ним в течение последней недели», - написал Керимли на своей странице в Facebook*.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезахан Мираламли сказал, что в настоящее адвокатом Ахмедова является Фахраддин Мехтиев. «Однако адвокат по семейным обстоятельствам уехал. С другой стороны, до 14 ноября в Азербайджане нерабочие дни. Также неизвестно, надо ли будет адвокату получать разрешение в Пенитенциарной службе на посещение Ахмедова в новом учреждении. Поэтому адвокат в лучшем случае попадет к Ахмедову не раньше четверга или пятницы», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Мираламли.

У однопартийцев Ахмедова нет точной информации о том, продолжает ли он голодовку. «Он об этом отцу ничего не сказал», - отметил Мираламли.

Целую неделю от сына не было вестей

Отец активиста Ариф Ахмедов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что разговор с сыном был коротким, и тот о продолжении голодовки ничего не сказал. «Я был очень взволнован звонком, потому что целую неделю от сына не было вестей, поэтому даже не стал спрашивать про голодовку, а он тоже ничего не сказал. Он лишь сообщил, что ему поменяли колонию, и попросил визита адвоката», - сказал Ариф Ахмедов.

Комментариями представителей пенитенциарной службы о причинах перевода Ниямеддина Ахмедова в другую колонию "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.