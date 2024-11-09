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23:59, 9 ноября 2024

Соратники Ниямеддина Ахмедова обеспокоены его исчезновением из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов вывезен из колонии в неизвестном направлении после того, как объявил голодовку с требованием освободить политзаключенных. Однопартийцы потребовали сообщить родным о местонахождении Ахмедова.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Ниямеддину Ахмедову помимо обвинений в финансировании терроризма предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Гособвинитель в ходе суда настаивал на наказании в виде 15 лет лишения свободы, защита заявила о необъективности судебного следствия. 8 октября 2021 года суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы. 2 марта 2022 года Бакинский апелляционный суд оставил Ахмедова в заключении. В июне 2022 года соратники Ахмедова по партии заявили, что он подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

Об исчезновении Ахмедова из исправительного учреждения заявил лидер ПНФА Али Керимли 9 ноября на своей странице Facebook*. По его словам, неделю назад Ахмедов объявил голодовку в исправительном учреждении № 12 с требованием освобождения политзаключенных в преддверии COP29.

"Сегодня (9 ноября) стало известно, что Ниямеддина вывезли из колонии в неизвестное место. Ниямеддина арестовали и осудили на 13 лет по сфабрикованному обвинению. Его так наказывают за непреклонность, верность своим убеждениям. Ему не могут простить того, что на митинге 19 октября 2019 года он до конца был рядом со мной, пытался защитить меня от насилия лиц в штатском. Ему назначили более суровое наказание, больше, чем мучителям жертв "Тертерского дела", коррупционным чиновникам, присвоившим сотни миллионов манатов. Ниямеддин стал политическим заложником режима, но он продолжает борьбу и в тюрьме. Он объявил голодовку и потребовал освобождения всех политзаключенных. И в ответ власти проявили к нему еще большее беззаконие. Его вывезли из колонии, полностью изолировали и родным и соратникам не сообщают о месте его содержания", - рассказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

ПНФА, продолжил он, требует прояснения судьбы Ахмедова, прекращения давления на него. "Мы также поддерживаем требование Ниямеддина освободить накануне COP29 всех политзаключенных", - сказал Керимли. 

В связи с выходным днем получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Правозащитники ранее признали Ахмедова политзаключенным.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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