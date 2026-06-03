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15:48, 3 июня 2026

ЕСПЧ определил компенсации двум жительницам Азербайджана за ограничение свободы передвижения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на свободу передвижения и права на эффективные средства правовой защиты в отношении двух гражданок Азербайджана — Зейнаб Абдуллаевой и Эльнары Сариджановой, которым власти страны запретили выезд за границу из-за уголовных дел против их родственников. 

"Кавказский узел" также писал, что в апреле Европейский суд по правам человека направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.

ЕСПЧ 2 июня объявил постановления по жалобам матери отбывающего тюремное наказание экс-депутата парламента Азербайджана и предпринимателя Гусейна Абдуллаева – Зейнаб Абдуллаевой и Эльнары Сариджановой – супруги Азера Сариджанова, осужденного по обвинению в покушении на члена Национального собрания Азербайджана Фазиля Мустафу. Обе жалобы были объединены в одном деле «Абдуллаева и Сариджанова против Азербайджана».

Бывший азербайджанский депутат и предприниматель Гусейн Абдуллаев нуждается в лечении, с августа его состояние серьезно ухудшилось и угрожает жизни. ЕСПЧ удовлетворил ходатайство о срочных мерах для обследования и медицинской помощи Абдуллаеву. 20 сентября защита Абдуллаева добилась для него обследования частным врачом. 5 декабря 2024 года прокурор предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения свободы.

Заявители в жалобах указывали, что в 2023 году им стало известно о запрете покидать страну из-за уголовных дел против членов их семей. При этом они не имели статуса обвиняемых или подозреваемых и были лишь допрошены в качестве свидетелей. Их обращения в местные суды оказались тщетны. Заявление  Сариджановой вовсе не была рассмотрена, а заявление Абдуллаевой не было удовлетворено.

 13 августа 2024 года суд в Баку приговорил Азера Сариджанова к пожизненному заключению, признав его организатором покушения на депутата парламента Фазиля Мустафу. Трое других обвиняемых в покушении приговорены к длительным срокам лишения свободы. В марте 2025 года был арестован также сын Азера Сариджанова Абульфаз Сариджанов, которого обвинили по статье 28.277 (приготовление к преступлению в виде убийства государственного или общественного деятеля) УК Азербайджана. В ноябре 2025 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

ЕСПЧ установил нарушение в отношении заявителей как статьи 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей свободу передвижения, так и статьи 13, закрепляющей право на эффективные средства правовой защиты.

ЕСПЧ постановил выплатить каждой заявительнице по 3 000 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

В Азербайджане распространена практике необоснованного ограничения прав на свободу передвижения граждан, члены семей которых находятся в тюремном заключении, считает бакинский юрист с опытом участия в проектах гражданского общества.

«Как правило, ограничению прав подвергают членов семей лиц, арестованных по политическим мотивам. Случаи с Абдуллаевой и Сариджановой также относятся к резонансным делам, хотя личности их осужденных членов семей вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Однако если речь идет о правовом государстве, то ни в чем не виновные близкие арестованных и осужденных лиц не должны подвергаться давлению и ограничению прав. Данное решение ЕСПЧ еще раз подтверждает неправомерность подобной практики в Азербайджане.  В нынешних реалиях, вряд ли с осужденных снимут запреты, однако заявители хотя бы могут получить компенсации», - сказал собеседник корреспондента «Кавказского узла», не пожелавший публиковать свое имя.

"Кавказский узел" также писал, власти Азербайджана запретили выезд из страны матери арестованной журналистки Meydan TV Айтадж Тапдыг Дильрубе Амановой. Женщине дважды не позволили улететь из Азербайджана, хотя после первой попытки силовики заверили, что запрет снят. 

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