Обвиняемые в покушении на Фазиля Мустафу приговорены к длительным срокам заключения

13 августа 2024, 13:22

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Суд в Баку приговорил к срокам от пожизненного заключения до 18 лет лишения свободы Азера Сариджанова, Сабухи Ширинова, Рашада Ахмедова и Эльшада Аскерова, признав их виновными в покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу. Еще один подсудимый, Эмин Алияров, приговорен к четырем годам заключения за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2023 года в Бакинский суд по тяжким преступлениям было передано дело о покушении на депутата парламента Фазиля Мустафу, Служба госбезопасности квалифицировала нападение как теракт. Обвинены пять человек: Азер Сариджанов (также упоминается в СМИ как Сарыджанов), Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов. 2 августа прокурор потребовал приговорить Сариджанова к пожизненному заключению, Сабухи Ширинова, Рашада Ахмедова и Эльшада Аскерова – к 20 годам лишения свободы, а Эмина Алиярова – к пяти годам. Подсудимые отвергли версию следствия, что действовали по заданию спецслужб Ирана. Они объяснили свой поступок "оскорбительными высказываниями" Мустафы на религиозные темы.

28 марта 2023 года Фазиль Мустафа был обстрелян в Баку и с ранениями доставлен в больницу. Подозреваемые были задержаны через несколько дней. По версии следователей, организатором нападения был Азер Сариджанов, получивший поручения от иранских спецслужб, а исполнителем – Сабухи Ширинов. Еще два человека, Эльшад Аскеров и Эмин Алияров, как считают силовики, помогали Сариджанову организовать нападение. Версию о роли Рашада Ахмедова следствие не обнародовало.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Азера Сариджанова к пожизненному заключению. Сабухи Ширинов приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительном учреждении строгого режима. Еще один подсудимый, Рашад Ахмедов, приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительном учреждении строгого режима, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Все трое признаны виновными в госизмене, покушении на жизнь государственного или общественного деятеля и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, уточнил он.

Еще один обвиняемый, Эльшад Аскеров, приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительном учреждении строгого режима. Он признан виновным в покушении на жизнь государственного или общественного деятеля и в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Пятый обвиняемый, Эмин Алияров, приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении общего режима. Он признан виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, отметил сотрудник суда.

Приговор Сариджанову чрезмерно суровый, заявил его адвокат Бахтияр Гаджиев. "Азер Сариджанов признал свою вину в организации покушения, но он заявил, что делал это не по указанию из Ирана. Он отметил, что целью не было убийство Мустафы, а "предупреждение" ему из-за его выступлений на религиозные темы", – сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что после консультаций с подзащитным будет принято решение о подаче апелляции.

У следствия нет доказательств вины Ширинова в госизмене. Защита обжалует приговор, заявил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Эльчин Садыгов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвокатов других осужденных. Получить комментарии у самого Фазиля Мустафу не удалось – он оставил без ответа звонки на его телефон.

Фазиль Мустафа ранее отверг утверждения о том, что он оскорбил чьи-либо религиозные чувства.

"На суде мой представитель предложил обвиняемым и их адвокатам из пяти моих книг на тему религии, моих многочисленных постов и публикаций в медиа и социальных сетях привести хотя бы одну фразу, где бы я оскорбил верующих-мусульман. Да, я против фанатизма, суеверия, невежества, мракобесия, да я говорил и писал, что все это и самоистязание не имеет отношения к исламу и Пророку Мухаммеду. После наших аргументов они (обвиняемые) говорят, что оплакивание, самоистязание в Ашура являются нашим "адатом" (обычаем). Но какое отношение это имеет к религии?" – сказал Мустафа корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, Азер Сариджанов во время поездки в Иран осенью 2019 года познакомился с членами террористической группировки "Хусейниюн", связанной со спецслужбами Ирана, и получил задание совершить покушение на Фазиля Мустафу в обмен на денежное вознаграждение. Сариджанову и его предполагаемым сообщникам было обещано предоставление убежища на территории Ирана. Вернувшись в Азербайджан, Сариджанов начал собирать информацию о депутате и искать тех, кто мог бы подготовить и осуществить покушение на него. В сентябре 2022 года Сариджанов предложил своему знакомому, Сабухи Ширинову, совершить убийство Мустафы, пообещав хорошо заплатить за это. Получив согласие Ширинова Сариджанов снабдил его автоматом. Другого своего знакомого, Рашада Ахмедова, Сариджанов направил в Иран получить деньги от членов "Хусейниюн", Ахмедов привез ему из Ирана 30 тысяч долларов. Сариджанов также привлек Эльшада Аскерова, который привез Ширинова в поселок Забрат, где последний совершил покушение. За это Ширинов получил от Сариджанова 15 тысяч манатов. Согласно обвинительному акту, члены группы Сариджанова также передали спецслужбам Ирана информацию о нескольких военных объектах на территории Азербайджана, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

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