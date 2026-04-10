18:07, 10 апреля 2026

ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека направил властям Азербайджана вопросы по жалобам 16 человек, заявивших о незаконном запрете на выезд из страны. Жалобу подали журналисты, гражданские активисты и эксперты, проходящие по уголовным делам в статусе свидетелей или подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля Европейский суд по правам человека объявил решение по жалобе Хадиджи Исмайловой на нарушение ее права на свободу передвижения. ЕСПЧ постановил выплатить журналистке 12 тысяч евро компенсации. 

В сентябре 2023 года Европейский суд по правам человека признал нарушение прав трех сотрудников независимого онлайн-издания Meydan.TV – Айнур Эльгюнеш, Натига Джавадлы и Айтадж Тапдыг, - которым власти Азербайджана запретили выезд из страны. Им были назначены компенсации на общую сумму 16,5 тысячи евро. Впоследствии все трое были арестованы по делу Meydan TV.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге приступил к коммуникации с правительством Азербайджана по жалобам 16 заявителей, столкнувшихся с запретом на выезд из страны. Вопросы, направленные Баку, касаются правовых оснований и процедур ограничения свободы передвижения заявителей, сообщил представляющий их интересы адвокат Фариз Намазлы корреспонденту “Кавказского узла”. 

Заявители, по его словам, являются журналистами, гражданскими активистами и экспертами, они проходят подозреваемыми или свидетелями по различным уголовным делам. Среди них, в частности, журналисты Ульвия Али (Гулиева), Хадиджа Исмайлова, активисты Сахиля Асланова, Минаханым Алярлы, Эльгиз Гахраман, Ильхамиз Гулиев и экономист Тогрул Велиeв. 

“Двое из заявителей, Ульвия Али и Ильхамиз Гулиев, в настоящее время находятся в местах заключения. Журналистка Ульвия Алиев содержится в СИЗО в статусе подследственной по делу Meydan TV,  Ильхамиз Гулиев отбывает наказание в виде лишения свободы по делу о наркотиках. Обоим заявителям еще до их ареста неправомерно было введено ограничение на выезд из страны. Эльгиз Гахраман также находится в статусе обвиняемого, однако в отношении него мерой пресечения избрана передача под надзор полиции”, - сказал Намазлы.

Он обратил внимание на то, что в отношении заявительницы Хадиджи Исмайловой ЕСПЧ на этой неделе уже принял решение об ограничении свободы передвижения в 2016-2020 годах. Как пояснил адвокат, в 2024 году журналистке вновь запретили выезд из страны по делу Toplum TV, хотя она проходит по нему в качестве свидетеля.

Он подчеркнул, что законы Азербайджана не предусматривают ограничения выезда из страны для лиц, признанных свидетелями по уголовным делам. 

“Согласно Миграционному кодексу, меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым, правовых оснований для ограничения свободы передвижения свидетелей не существует. Однако распространена практика, когда к допрашиваемым в качестве свидетелей запрещают выезд из страны. В таких случаях люди фактически лишаются возможности покинуть страну, но при этом отсутствует четкий и работающий правовой механизм для эффективного обжалования этого ограничения в судебном порядке”, — пояснил адвокат.

По словам адвоката, ЕСПЧ в деле Исмайловой и других решениях устанавливал, что  ограничения на выезд свидетелей и не имеют правового обоснования, и приводят к нарушению права на свободу передвижения, гарантируемого статьей 2 Протокола №4 к Европейской конвенции о правах человека.

Правоохранительные органы часто прибегают к ограничению права на выезд журналистам, активистам и оппозиционерам, заявил еще один азербайджанский корреспонденту “Кавказского узла”. 

“Эта мера используется для давления на критиков власти, как неофициальная мера наказания за их журналистскую, правозащитную, политическую деятельность. Нередко введение запрета следствием используется для того, чтобы собрать “доказательства” для готовящегося ареста людей, пока они еще находятся в статусе “свидетелей”. Однако закон однозначно не допускает ограничение свободы передвижения свидетеля”, - пояснил юрист, пожелавший остаться неназванным.  

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ оказался недоступным для комментариев.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

