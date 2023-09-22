22 сентября 2023, 03:14

ЕСПЧ назначил компенсации трем журналистам Meydan.TV

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав трех сотрудников независимого онлайн-издания Meydan.Tv, которым власти Азербайджана запретили выезд из страны. Им назначены компенсации на общую сумму 16,5 тысяч евро.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2016 года журналисты Натиг Джавадлы и Айтадж Ахмедова подверглись допросу в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. По словам журналиста, допрос касаося деятельности интернет-ресурса Meydan TV.

Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в интернете из Берлина, освещая проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Издание закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года. Руководство Meydan TV назвало это решение вынужденным, объяснив его заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре после этого стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 сентября объявил решение по делу «Айнур Ганбарова и другие против Азербайджана», которое касалось жалоб трех азербайджанских журналистов. Айнур Ганбарова (творческий псевдоним - Айнур Эльгюнеш), Натиг Джавадлы и Айтадж Ахмедова (творческий псевдоним - Айнур Эльгюнеш) в своей жалобе указывали, что они, будучи сотрудниками Meydan.Tv, были ограничены властями в праве на свободу передвижения, в частности на выезд из страны в течение 2015-2016 годов.

Власти мотивировали запрет на выезд журналистов из Азербайджана уголовным делом против Meydan.Tv, они «не проходили по делу в качестве обвиняемых, или подозреваемых», а лишь допрашивались как свидетели, что «не давало оснований для введения запрета», говорится в решении ЕСПЧ.

Журналисты обращались в общие и административные суды Азербайджана, но жалобы на необоснованное решение следственного органа не были удовлетворены. Согласно выводам ЕСПЧ, власти Азербайджана нарушили право журналистов на свободу передвижения (статья 2 Европейской конвенции по правам человека), а также право на эффективные средства юридической защиты (статья 13 Конвенции).

Суд постановил выплатить каждому заявителю по 5 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и еще по 500 евро в качестве возмещения судебных расходов. Правительство Азербайджана в течение трех месяцев может обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ.

Натиг Джавадлы удовлетворен решением ЕСПЧ, отметив, что необоснованный и незаконный запрет на выезд из страны коснулся всех журналистов, которые сотрудничали с Meydan.Tv.

«Таким способом нас наказывали за независимую позицию, критические публикации в адрес властей и расследования фактов коррупции. Запрет был введен в 2015 году и продолжался четыре года, все это время мы не могли выехать за рубеж. Моя дочь поступила в университет в Турции, но меня не выпустили из страны, чтобы я с ней поехал и на месте решил вопросы с обустройством. Другие коллеги также не могли выехать, хотя некоторым требовалось выехать на лечение, другим сопровождать на лечении близких родственников. В 2019 году, после того, как власти подверглись критике в различных международных отчетах за ограничение свободы передвижения, запрет в отношении всех наших журналистов был снят. Тем не менее, мы не стали отзывать жалобы из ЕСПЧ, чтобы создать прецеденты, которые сдерживали бы власти от подобных произвольных ограничений», -  сказал Джавадлы корреспонденту «Кавказского узла».

В 2014-2016 годах десятки активистов и журналистов в Азербайджане были ограничены в свободе передвижения, отметил глава Группы прав медиа Халид Агалиев, комментируя решение ЕСПЧ.

«Тогда было открыто большое уголовное дело против НПО и медиа-структур, получающих помощь от зарубежных доноров. Ряд активистов и правозащитников были арестованы, а тех, кого не сажали лишали возможности выезда за рубеж. После того, как ЕСПЧ стали признавать эти ограничения неправомерными, правоохранительные органы в принципе отказались от их широкого применения в отношении активистов и журналистов, хотя и сейчас имеют место отдельные случаи», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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Примечание:

"Арест Губада Ибадоглу привлек внимание Европарламента", "Юрист объяснил последствия отказа Азербайджана исполнять решения ЕСПЧ", "Азербайджанский журналист признан виновным в клевете".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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