ЕС согласовал проект партнерства Азербайджаном без указания на нарушения прав человека

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Аналитики связывают активизацию переговоров с возросшим значением Азербайджана для ЕС в сферах энергетики и транспортной логистики, но обращают внимание на отсутствие в сообщениях официального Брюсселя упоминаний о нарушениях прав человека.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские парламентарии приняли решение о приостановке всех связей Милли Меджлиса с Европейским парламентом после того, как Европарламент принял резолюцию, которая указывает на право возвращения армян в Карабах, а также требует освободить армянских военнопленных. Послу Евросоюза МИД Азербайджана вручил ноту протеста.

Разрыв сотрудничества, которое носило преимущественно символический характер, не приведет к экономическим потерям для Азербайджана благодаря интересу ЕС к энергетическому и транспортному партнерству, но Баку может понести политические и имиджевые издержки, а Брюссель теряет возможность требовать соблюдения европейских стандартов прав человека, указали аналитики.

Азербайджан и Европейский союз 2-3 июня провели в Баку переговоры по проекту нового всеобъемлющего соглашения и документу о Приоритетах партнерства на 2026-2030 годы, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД. Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев, а ЕС - заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии в Европейской службе внешних связей Аудроне Перкаускиене.

“В результате конструктивных обсуждений был предварительно согласован проект документа о Приоритетах партнерства ЕС-Азербайджан на 2026-2030 годы”, - подчеркивается в пресс-релизе. По итогам встречи стороны достигли договоренности об ускорении переговорного процесса по проекту нового двустороннего соглашения в различных форматах.

В представительстве ЕС в Азербайджане назвали прошедшие переговоры в Баку “продуктивными”, обратив внимание на исполнение в 2026 г. “30-летия партнерства” между сторонами.

“Стороны переговоров предварительно завершили согласование текста документа «Приоритеты партнерства» и официально возобновили переговоры по новому двустороннему соглашению между ЕС и Азербайджаном. Мы продолжаем развивать наше сотрудничество, уделяя особое внимание укреплению политического диалога, развитию взаимосвязанности и экономического взаимодействия”, - говорится в сообщении представительства ЕС.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы назвал переговоры в Баку новым этапом в переговорном процессе по углублению партнерства между Азербайджаном и ЕС. В беседе с корреспондентом “Кавказского узла” он отметил, что первый документ, определяющий правовую базу отношениям - Соглашения о партнерстве и сотрудничеств было подписан еще в 1996 году. Однако, уже много лет не могли согласовать и заключить новый договор, в то время как другие страны «Восточного партнерства», обновили правовую базу взаимодействия с ЕС.

“Азербайджан и Европейский союз начали работу над новым соглашением о партнерстве в феврале 2017 года и спустя два года азербайджанская сторона заявила о согласовании «более 90% текста “ нового соглашения. Однако с тех пор видимого прогресса отмечено не было и, более того, упоминания о новом соглашении фактически исчезли из публичного пространства. И только в апреле 2025 года, во время визита в Баку, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. После этого понадобился еще один год для проведения всесторонних переговоров. И вот сейчас объявлено о согласовании проекта “Приоритетов партнерства” и официальном возобновлении переговоров по всеобъемлющему партнерству”, - сказал Джуварлы.

При этом, он обратил внимание на то, что в официальном сообщении обеих сторон отсутствует тема прав человека. На его взгляд, с учетом возросшей геополитической, энергетической и транспортно-логистической значимости Азербайджана на фоне российско-украинского конфликта и военной эскалации на Ближнем Востоке, Баку удалось устранить на переговорах с ЕС “неприятные темы” двусторонней повестки.

Как отметил Джуварлы, власти Азербайджана негативно реагируют на критику, связанную с темой нарушения прав человека, рассматривая это как вмешательство во внутренние дела страны. “С такой критикой периодически выступает Европарламент и интересно, что Азербайджан и ЕС согласовали “Приоритеты партнерства” на фоне разрыва отношений Баку с Европарламентом”, - сказал Джуварлы.

В Азербайджане усиливается давление на оппозицию, гражданское общество и независимые медиа, заявили участники слушаний в Европарламенте 7 мая. Еврокомиссия должна призвать Азербайджан к освобождению политзаключенных и прекращению преследования критиков власти, заключили они.

По мнению обозревателя аналитической службы Turan Тапдыга Фархадоглу, отношения между ЕС и Азербайджаном в настоящее время основываются на “прагматизме и взаимных интересах, нежели на абстрактных ценностях”.

“Азербайджан в последние годы стал важным поставщиком газа в Европу, и его роль значительно возросла на фоне ограничений закупок из России. Да, доля Азербайджана на европейском рынке невелика, но в отдельных странах ЕС Баку является крупнейшим поставщиком. Баку также традиционно поставляет нефть в Европу. На фоне нынешней турбулентности на мировых энергетических рынках значение Азербайджана для Европы возрастает. В то же время, ЕС является крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций для Азербайджана, а также важным рынком для экспорта энергоресурсов и неэнергетических товаров”, - сказал аналитик.

С другой стороны, продолжил он, Азербайджан расположен на ключевом маршруте между Европой, Кавказом и Центральной Азией, что важно для торговли и логистики ЕС. “Значение транспортных маршрутов через Азербайджан еще больше возросло после нарушения международных транспортных связей, вызванного военной эскалацией в Персидском заливе и блокировкой Ормузского пролива. В свою очередь, для Азербайджана развитие глобальных транспортных маршрутов важно с точки зрения диверсификации доходов страны на фоне постепенного снижения добычи нефти”, - далее отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, после завершения карабахского конфликта открываются возможности для развития Южного Кавказа, и ЕС не хочет оставаться в стороне от постконфликтного возрождения этого стратегически важного региона.

Одним из вопросов, вызывающих разногласия у стороны помимо темы прав человека, была также регулирование торгового сотрудничества. “ЕС долгое время настаивал на том, что полноценное торговое партнерство должно опираться на нормы Всемирной торговой организации. Азербайджан, однако, не является членом ВТО и не хотел брать на себя обязательства, которые могли бы ограничить его экономическую политику, особенно в вопросах государственной поддержки и регулирования рынка. Видимо, сейчас стороны перезагрузят свои переговорные позиции и будут искать компромиссов”, - полагает Фархадоглу.