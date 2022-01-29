Правозащитники указали на проблемы с исполнением решений ЕСПЧ в Азербайджане

29 января 2022, 04:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 2021 году резко увеличились число решений Европейского суда по Азербайджану, что свидетельствует о росте количества жалоб, поступающих из страны, сообщил глава Группы прав медиа Халид Агалиев. Решения Европейского суда исполняются не в полной мере, указал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. Азербайджанские суды не используют прецедентные решения Европейского суда, считает эксперт в области права Ялчин Иманов.

В 2021 году из Азербайджана в Страсбургский суд было направлено 425 жалоб, говорится в обзорном материале о деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), направленном пресс-службой Совета Европы корреспонденту "Кавказского узла"». Это на 100 заявлений меньше, чем в 2020 году, когда в суд было направлено 525 жалобы, говорится в материале.

В ожидании решения находятся 2092 заявления из Азербайджана, что составляет три процента об общего количества дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ. По количеству ожидаемых решений Азербайджан занимает седьмое место, указано в сообщении. По данным Совета Европы, всего в 2021 году ЕСПЧ огласил 36 решений по Азербайджану, в 35 случаях суд признал нарушения прав заявителей.

При этом в шести делах из Азербайджана ЕСПЧ признал нарушение права на жизнь, в семи – права не быть подвергнутым пыткам, в одном – недопустимости принудительного труда, в девяти – права на свободу и личную неприкосновенность, в семи - право на справедливое судебное разбирательства, в трех - права на уважение частной жизни, в шести – свободы выражения, в четырех – свободы ассоциаций, в одном – права на эффективные средства юридической защиты, еще в шести - права собственности, в 12 случаях были выявлены нарушения иных прав. В некоторых делах признавались нарушения нескольких прав, следует из обзорного материала.

Азербайджан также является одной из стран, часто нарушающих право на свободу ассоциации - ЕСПЧ признал нарушение этого права в 41 деле, и занимает третье место после Турции (111 дел) и России (79 дел), говорится в материале.

Общая сумма компенсации, установленных для заявителей из Азербайджана, составила два миллиона евро, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Власти Азербайджана игнорируют решения Европейского суда

В 2021 году произошел резкий рост решений ЕСПЧ по Азербайджану, отметил азербайджанский эксперт, глава Группы прав медиа Халид Агалиев, который ведет мониторинг решений Страсбургского суда.

"Если раньше за год по Азербайджану было по 10-15 решений, то в этом году - 36. Это показатель того, что в последние семь-восемь лет число жалоб из Азербайджана нарастало", - сказал Агалиев.

За всего годы нахождения Азербайджана под юрисдикцией ЕСПЧ, с 2002 года, в Азербайджане больше всего (в 119 делах) признавалось нарушение права на справедливое судебное разбирательство, на втором месте - права на свободу и личную неприкосновенность (87 случаев), отметил он. "Азербайджан лидирует в Совете Европы по числу случаев нарушения избирательного права. ЕСПЧ признал нарушения права на свободные выборы в 25 решениях по Азербайджану", - сказал Агалиев.

Азербайджан также занимает первое место среди стран, принявших юрисдикцию ЕСПЧ за нарушение статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской Конвенции прав человека, отметил он. "В 11 решениях по Азербайджану ЕСПЧ вынес решение о нарушении этой статьи в отношении 18 заявителей. Это статья фактически признает политические мотивы преследования заявителей. При этом Совет Европы очень требователен к исполнению решений по этой статье. Все эти дела под надзором Комитета министров Совета Европы, который настаивает на оправдании всех заявителей, объединенных под условным названием «Группа Ильгара Мамедова». Однако только часть заявителей была реабилитирована. Правозащитники, журналисты Интигам Алиев, Анар Мамедли, Хадиджа Исмайлова, Лейла Юнус, Ариф Юнус, активист Гияс Ибрагимов все еще не реабилитированы", - отметил Агалиев.

"Группа Ильгара Мамедова" состоит из критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников, которые, как установил ЕСПЧ, были подвергнуты преследованию со стороны азербайджанских властей, говорится в заявлении, распространенном 26 сентября 2019 года Европейским центром защиты прав человека (EHRAC). 23 апреля 2020 года Верховный суд Азербайджана пересмотрел дела Ильгара Мамедова и Расула Джафарова и оправдал их. Комитет министров Совета Европы в марте 2021 года призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения Европейского суда по правам человека по "Группе Ильгара Мамедова" - отменить обвинительные приговоры и снять судимости.

Сумма компенсаций в два миллиона евро, установленная ЕСПЧ для заявителей из Азербайджана, - самая высокая, когда-либо установленная этим судом для страны, отметил эксперт. "В 2020 году сумма компенсации составила 803 тысячи евро. Самая высокая годовая сумма компенсации для Азербайджана до 2021 года была зафиксирована в 2017 году - 817 тысяч евро. То есть ошибки судей и чиновников обходятся государству дорого", - сказал Агалиев.

Решения ЕСПЧ исполняются не в полной мере, обратил внимание глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Как правило заявителю выплачивают компенсацию. Меры же для устранения причин нарушения прав не принимаются. К примеру, ЕСПЧ признает нарушение прав на свободные выборы и рекомендует, чтобы причины, приведшие к этому, были устранены. Часто жалобы бывают на несправедливый механизм обжалования решений избирательных комиссий. Но власти не меняют законодательство, оставляют прежними принципы формирования избиркомов, которые находятся в подчинении исполнительных органов, не совершенствуют механизмы обжалования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В большей степени неисполнение решений ЕСПЧ касаются дел, имеющих политическую подоплеку, отметил Гасанов. "В этих случаях даже возникает проблема с выплатой компенсации заявителям. Так, существуют серьезные проблемы с выплатой компенсаций по делам бывших политзаключенных Гияса Ибрагимова, Сеймура Хези, Тофига Ягублу", - сказал он.

Азербайджанские суды не используют прецедентные решения ЕСПЧ, отметил эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Ялчин Иманов. "Прецедентные решения ЕСПЧ являются важным инструментом для обеспечения прав граждан Азербайджана и эффективного осуществления правосудия. Однако местные суды не используют их. Несколько случаев было в конце нулевых. К примеру, однажды судья, сославшись на прецедентное решение ЕСПЧ, отклонил иск чиновника к редактору оппозиционной газеты «Азадлыг». Однако впоследствии суды перестали использовать эту практику. К примеру, несмотря на прямые предписания в решении ЕСПЧ об устранении уголовного наказания в виде лишения свободы за диффамацию, в Азербайджане продолжают сажать людей в тюрьмы за клевету. Последний случай – арест главы «Партии граждан и развития» Али Алиева", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель оппозиционной "Партии граждан и развития" в Азербайджане Али Алиев предстал перед судом в порядке частного уголовного обвинения в клевете. Два пограничника, полковник Эмиль Джафаров и капитан этой же структуры Рамин Адилов, выжившие при крушении вертолета 30 ноября 2021 года, подали иски в суд против него. Иски были поданы раздельно, и подготовительные заседания по ним состоялись 7 января в Ясамальском районном суде Баку. 13 января на основе иска Джафарова суд приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы. Политики и правозащитники в Азербайджане осудили приговор. Они назвали это дело "политическим заказом" и потребовали освободить оппозиционера. В Азербайджане был создан общественный Комитет защиты прав лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Его участники сочли арест Алиева атакой на свободу выражения и потребовали освобождения активиста.

Активист Гияс Ибрагимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение ЕСПЧ по его делу не исполняется. "ЕСПЧ признал политические мотивы в моем деле и постановил полностью оправдать меня. Но в Азербайджане меня не только не реабилитировали, не сняли судимость, но и отказываются выплачивать мне компенсацию. Мой адвокат уже писал об этом в ЕСПЧ", - сказал он.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Ибрагимов и Мамедов против Азербайджана" на основании шести жалоб азербайджанских активистов. Суд признал, что в отношении активистов нарушены статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения мнения) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ пришел к выводу, что обвинения были безосновательными, что заявители подвергались жестокому обращению со стороны силовиков, а сами действия по нанесению граффити представляли собой форму политического выражения, не противоречащую статье 10 Конвенции. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из заявителей по 30 тысяч евро за моральный ущерб и по 6 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, суммарно - 72 тысячи евро.